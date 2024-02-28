Murat Kurum, Sarıyer'de amatör balıkçıları ziyaret etti Sarıyer'de olta balıkçılarını ziyaret eden İstanbul adayı Murat Kurum, burada vatandaşların sorunlarını dinlerken desteklerini de aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Her gün ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, yoğun ilgiyle karşılanıyor.

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Murat Kurum, vaatlerini anlatırken halkın talep ve şikayetlerini de dinliyor.

Sahile indi

Bu kapsamda Kurum'un bugünkü durağı da Sarıyer oldu.

Yeniköy Sahili’nde olta balıkçılarını ziyaret eden Murat Kurum, amatör olta balıkçılığı yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Balıkçılardan büyük destek

Kurum bölgenin ve balıkçıların sorunlarını dinledi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için vatandaştan destek isteyen Kurum, aksaklıkların giderilmesi sözünü de verdi.

Ziyarette balıkçılar, "Arkanızdayız." diyerek desteklerini gösterdi.

Balık tutmayı denedi

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette Murat Kurum, oltayı eline alıp balık tutmayı denedi.

"Her anınızda yanınızdayız"

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Kurum, "Denizde, karada, pazarda, İstanbul’da her anınızda hep yanınızdayız." notunu ekledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)