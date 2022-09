Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da incelemelerde bulundu

Sel felaketinin yaşandığı Pakistan’da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, başlatılan yardım kampanyası ile ülkeye ekipman desteğinin sağlanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'da sel bölgelerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Bakanlar Kurum ve Soylu, Pakistan'da sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmalarının ardından Badin Bölge Komutanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Pakistan’ın tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Bakan Murat Kurum, “Gerçekten çok vahim bir olay. Milyonlarca kardeşimizin etkilendiği, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği sel afetini Pakistan’da yaşadık. Ve aslında baktığınız da Pakistan dünyayı kirletmeyen emisyonu neredeyse sıfır olan ülkelerden biri ama global dünyanın içinde maalesef tüm ülkeler birbirlerini etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muson yağmurlarından etkilenen bölgede hasarların çok büyük olduğuna işaret eden Bakan Kurum, “Pakistan’da metrekareye 600-700 kilogram yağışın düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Afetin etkilerine baktığınız zaman insanlar evlerde hasar tespitini yapamayacak durumdalar. Çünkü evlerine ulaşamıyorlar. Bugün evlerin hem havadan hem de yerinde incelemelerini yaptık. Evlere ulaşma imkânı yok.” dedi.

"Gerekli ekipman desteği sağlayarak akabinde kalıcı imalatlarla Endonezya, Sri Lanka ve Arnavutluk’ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Türk halkının kalbinin Pakistan için attığını belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün 84 milyonun yüreği Pakistan için atıyor. Cuma günü bütün camilerimizde buna ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatlarıyla yardım kampanyasını başlattı. Belediyelerimiz şu an seferlik içerisinde. Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valilerimiz bu kampanyayı tüm ülkemize yayacaklar ve tüm yardımsever vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin buradaki kardeşlerimize yardım eli uzatacağını biliyorum. Rengimizin, dilimizin farklı olduğu ama gönlümüzün bir olduğu Pakistanlı kardeşlerimize yardım elimizi uzatmış olacağız.”





Muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Bakan Murat Kurum, selden etkilenen bölgelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Şu an burada, öncelikle insanların barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderme noktasında bir acili yet söz konusu. Tabii akabinde burada milyonun üzerinde ev hasarı var. Tabii ki geçici barınmadan sonra da kalıcı imalatların yapılması gerekiyor. Şu an hasar tespitle ilgili Bakanlık olarak, yetkili birimlerimize gerekli ekipman desteği sağlayacağız. Akabinde de kalıcı imalatlarla ilgili daha önce Endonezya’da, Sri Lanka ve Arnavutluk’ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.“

Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da incelemelerde bulundu VİDEO



“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bizdeki bilgi ve birikimi aktarmak suretiyle yine yardım elimizi uzatıyor olacağız”

Bakan Murat Kurum, Pakistan'da 2005 ve 2010 yıllarında, meydana gelen depremler sonrasında Türkiye’nin dost ve kardeş ülkesi olan Pakistan’a yardım eli uzattıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce Pakistan’da yaşanan 2005 ve 2010 yıllarında yine depremlerde birçok vatandaşımız, Pakistanlı kardeşlerimiz hayatını kaybetmişti. O gün de kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile her türlü yardımı ve desteği yapmıştı. Bu çerçevede 4 bin 872 konut, okullar, camiler ve sosyal donatılar TOKİ Başkanlığımız eli ile inşa edilmişti. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu noktada Pakistanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa el birliği içerisinde bizdeki bilgi ve birikimi aktarmak suretiyle yine yardım elimizi uzatıyor olacağız. Bu kardeşlik hukukunun gereğidir. Pakistanlı kardeşlerimiz ‘siz kardeşliğinizi çoktan ödediniz’ deseler de kardeşlik ilelebet inşallah sonsuza dek sürecektir. Biz de hep birlikte seferberlik anlayışıyla bu çalışmalarımızı yürütüyor olacağız.”





Heyette Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük de yer aldı. Konuşmalarının ardından Soylu ve Kurum, beraberindeki heyetlerle Pakistan'dan Türkiye'ye hareket etti.