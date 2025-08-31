Murat Kurum, söz verdiği yangınzede Cavit Amca ile birlikte konutların temelini attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum afetzedeler için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.

Ödemiş Kaymakamlığı önünde "İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni" düzenlendi.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Üzümlü köyünde evi yanan ve Bakan Kurum'un 5 Temmuz'daki ziyaretinde "Her şeyimiz gitti" diyerek gözyaşı döken Cavit Özer ile Hüseyin Köymen de katıldı.

"O GÜN BİR SÖZ VERDİM"

Bakan Kurum konuşması sırasında Özer ve Köymen'den bahsederek, şunları kaydetti:

Evi yanan Cavit amcamıza sarıldığımızda o döktüğü gözyaşlarını hiç unutamıyorum. Bana dönüp, 'her şeyimiz gitti' dediğinde çok üzüldüm ama kendisine o gün bir söz verdim.

"EVLATLARIN SAĞLIKLI OLSUN, GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ"

'Cavit amca sen hiç ama hiç canını sıkma. Senin canın sağ olsun, evlatların sağlıklı olsun. Gerisini biz hallederiz. Evinin daha iyisini, daha güzelini yaparız' dedim.



O an düşündüm ki Cavit amcamız için, Ödemiş'in, Seferihisar'ın bu yiğit insanları için ne yapsak azdır.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Bakan Kurum'un kürsüye davet ettiği Özer, "Allah devletimize zeval vermesin.

Allah hepinizden razı olsun. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TEMELİ BİRLİKTE ATTILAR

Özer ve Köymen ile butona basan Bakan Kurum ise "İşte bizim en büyük kazancımız milletimizin duası; Cavit amcamızın, Hüseyin kardeşimizin bize olan inancı.

Biz bu inançla çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz. Yeni yuvalarımız hayırlı olsun" diye konuştu.