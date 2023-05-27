Murat Kurum ünlü futbolcularla bir araya geldi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat, dün akşam yıldız futbolcularla oyun konsolu ile maç yaptı. Eğlenceli anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

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28 Mayıs seçimi öncesi sahada hareketlilik yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra partili isimler de vatandaşlarla bir araya gelerek hizmetlerini sürdürüyor.

Bu süreçte büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de TBMM'ye vekil seçilen İstanbul 1. Bölge'den aday olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Megakent'in ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla buluşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyen Bakan Kurum, 7'den 70'e herkesin gönlünde adeta taht kurdu.

Aynı zamanda spor organizasyonlarına da katılan Kurum, futboldan basketbola her alanda başarısıyla göz dolduruyor.

Yıldız futbolcularla buluştu

Bakan Kurum son olarak dün Sultanbeyli ve Sancaktepe'de gerçekleştirdiği programların ardından Çekmeköy Doğa Park'ta milli futbolcularla bir araya geldi.

Burada Ibrahim Yattara, Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu ve Necip Uysal'la beraber oyun konsolu ile maç yaptı.

Kerem Aktürkoğlu ile Bakan Kurum, İbrahim Yattara ile Necip Uysal'a karşı kıyasıya rekabet etti.

"Biz galip geldik"

Diğer takımı 3-2 yenen Bakan Kurum, oyun sonrası katılanlara teşekkürlerini ileterek, “Burada gençlerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmayan Yattara'ya, Kerem Aktürkoğlu kardeşimize, yine Necip Uysal kardeşimize, Cenk Tosun'a, Bayram hocamıza, spikerimiz Serkan Yetkin kardeşimize, Serkan Balcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Biz galip geldik ama yapacak bir şey yok." dedi.

O anlarda kaydedilen bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, Yattara ile esprili anlarına yer verdi.