Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasında başvuru sayısını açıkladı

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, kentsel dönüşüm için düğmeye bastı.
Bu kapsamda riskli yapıların dönüşümü için oluşturulan Yarısı Bizden kampanyası büyük ilgi gördü.
14 Mayıs seçim sonuçlarına göre İstanbul 1.Bölge Milletvekili ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayla ilgili son durum bilgilendirmesi yaptı.
Kampanyaya 210 bin başvuru yapıldı
Bakan Kurum, şu ana kadar 860 bin bağımsız bölüm için 210 bin başvuru yapıldığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Balparmak Fabrikası’nda çalışan işçilerle bir araya geldi.
Bakan Kurum, ardından Çekmeköy Sanayici ve İş adamları Derneği’nde (ÇEKSİAD) iş insanlarıyla görüştü.
"Bu önemli bir başvuru sayısı"
Burada yaptığı konuşmasında kampanyayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da dönüşümü adına yüzyılın dönüşüm projesi diyeceğimiz, dünya şehircilik tarihine altın harflerle yazılacak 'Yarısı Bizden' kampanyasını başlatmış olduk. Biz vatandaşlarımızla, milletimizle, sanayicilerimizle, iş insanlarımızla el ele vereceğiz ve hep birlikte İstanbul'da tek bir riski yapıp kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Projemize şu ana kadar 860 bin bağımsız bölümü içeren 210 bin başvuru yapıldı. Bu önemli bir başvuru sayısı. İnşallah bu başvurularla birlikte iş insanlarımızla, müteahhitlerimizle, işçi kardeşlerimizle birlikte el ele verip İstanbul'un dönüşümü adına gerekli iradeyi daha da güçlendirerek sahaya yansıtacağız.
"İstanbul bizim geleceğimiz"
İstanbul bizim geleceğimiz, ülkemizin bu manada milli güvenlik meselesi. Nüfusumuzun 5'te 1'i burada yaşıyor. Milli gelirlerimizin neredeyse yüzde 50'ye yakını İstanbul merkezli. Dolayısıyla İstanbul'u dirençli hale getirmek ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız adına çok çok önemli bir konu. Dolayısıyla bu hassasiyetle birlikte hareket etmek durumundayız.
İstanbul'daki dönüşüm emin olun doğuda, güneydoğuda terörle mücadele bağlamında verdiğimiz mücadele kadar önemlidir. Ülkemizin milli güvenlik meselesidir. En son yaşadığımız depremi hep birlikte gördük.
Dolayısıyla burada İstanbul'un dirençli olması, sanayisiyle, konutu, altyapısı, okulları, kamu binalarıyla birlikte geleceğe güvenle bakması adına çok çok önemlidir. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz.