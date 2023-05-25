Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasında başvuru sayısını açıkladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 860 bin bağımsız bölüm için 210 bin başvuru yapıldı" dedi.

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6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, kentsel dönüşüm için düğmeye bastı.

Bu kapsamda riskli yapıların dönüşümü için oluşturulan Yarısı Bizden kampanyası büyük ilgi gördü.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre İstanbul 1.Bölge Milletvekili ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayla ilgili son durum bilgilendirmesi yaptı.

Kampanyaya 210 bin başvuru yapıldı

Bakan Kurum, şu ana kadar 860 bin bağımsız bölüm için 210 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Balparmak Fabrikası’nda çalışan işçilerle bir araya geldi.

Bakan Kurum, ardından Çekmeköy Sanayici ve İş adamları Derneği’nde (ÇEKSİAD) iş insanlarıyla görüştü.

"Bu önemli bir başvuru sayısı"

Burada yaptığı konuşmasında kampanyayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da dönüşümü adına yüzyılın dönüşüm projesi diyeceğimiz, dünya şehircilik tarihine altın harflerle yazılacak 'Yarısı Bizden' kampanyasını başlatmış olduk. Biz vatandaşlarımızla, milletimizle, sanayicilerimizle, iş insanlarımızla el ele vereceğiz ve hep birlikte İstanbul'da tek bir riski yapıp kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz.



Projemize şu ana kadar 860 bin bağımsız bölümü içeren 210 bin başvuru yapıldı. Bu önemli bir başvuru sayısı. İnşallah bu başvurularla birlikte iş insanlarımızla, müteahhitlerimizle, işçi kardeşlerimizle birlikte el ele verip İstanbul'un dönüşümü adına gerekli iradeyi daha da güçlendirerek sahaya yansıtacağız.

"İstanbul bizim geleceğimiz"