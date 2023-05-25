Türkiye kentsel dönüşümünün önemiyle tanıştı...
Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.
Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından çürük ve eski binaların yıkıcı yanları bir kez daha ortaya çıktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen projelerle ülke genelinde milyonlarca riskli yapı yenileniyor.
Böylelikle vatandaşlara güvenli ve yeni konutlar teslim edilmiş oluyor.
Muhalefet ise yıllarca dönüşüm projelerine karşı çıkarak adeta halkı örgütledi.
Buna rağmen tüm engellemelere rağmen Bakanlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.
Bu çalışmalar ise meyvelerini vermeye başladı.
Zeytinburnu yeni konutlarına kavuştu
Bunlardan biri de Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi oldu. Bölgede riskli yapılar dönüştürülerek vatandaşlara teslim edildi.
Konuya ilişkin paylaşım ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
"İstanbul’daki her bir vatandaşımız bunu hak ediyor"
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi sakinleri, evlerini Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile dönüştürdü.
Hem sağlıklı ve güvenli hem de yepyeni, konforlu konutlara sahip oldu.
Şimdi hepsi huzur içinde oturuyor.
İstanbul’daki her bir vatandaşımız bunu hak ediyor.