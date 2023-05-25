Murat Kurum Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm alanın son halini paylaştı Yurt genelinde riskli binalar dönüşüme girerek güvenli hale getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nin yeni halini paylaşarak vatandaşların memnuniyetine yer verdi.

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Türkiye kentsel dönüşümünün önemiyle tanıştı...

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından çürük ve eski binaların yıkıcı yanları bir kez daha ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen projelerle ülke genelinde milyonlarca riskli yapı yenileniyor.

Böylelikle vatandaşlara güvenli ve yeni konutlar teslim edilmiş oluyor.

Muhalefet ise yıllarca dönüşüm projelerine karşı çıkarak adeta halkı örgütledi.

Buna rağmen tüm engellemelere rağmen Bakanlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Bu çalışmalar ise meyvelerini vermeye başladı.

Zeytinburnu yeni konutlarına kavuştu

Bunlardan biri de Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi oldu. Bölgede riskli yapılar dönüştürülerek vatandaşlara teslim edildi.

Konuya ilişkin paylaşım ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

"İstanbul’daki her bir vatandaşımız bunu hak ediyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: