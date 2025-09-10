Murat Kurum'a Trabzon'da deprem bölgesi teşekkürü: Allah razı olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon programı kapsamında Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, bölge milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sına Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile Uzunkum Yaşam Alanı Proje sahasında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, 734 bin metrekare olarak planlanan ve ilk etabında 300 bin metrekarelik kısmı tamamlanan projeyle ilgili TOKİ Başkanı Sungur ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten bilgi aldı.

Akçaabat'tan Ortahisar'a kadar devam eden sahil şeridini kapsayan projenin görsellerini inceleyen Bakan Kurum, bisiklet ve yürüyüş yollarının kesintisiz devam etmesi için Başkan Genç’e talimat verdi ve şöyle dedi:

"Sahilde 8-9 kilometre kesintisiz yürüyüş yolu olsun. Ekolojik köprü ile şehre bağlamış oluyoruz. Buralara bir, iki köprü daha koyup şehirle sahili birleştirip bir yürüyüş aksı, bisiklet yolu oluşturulur. Hatta ara ara gazebo (kameriye), bank konur, insanlar denize karşı oturur. Böyle bir düzenlemeyi burada yapalım."

YEŞİL ALAN TALİMATI

Ticari alan gibi yapıların yerine yeşil alanların artırılması gerektiğine işaret eden Bakan Kurum, “Burayı daha çok insanların yeşille iç içe olduğu bir proje olarak değerlendirmek lazım. Çok yere böyle binadan ziyade vatandaşımız ihtiyaçlarını giderilebilsin. Burası bir cazibe merkezi olsun ama ticari alanları da azaltmakta fayda olabilir.” diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİ TEŞEKKÜRÜ

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Caddesi’nde de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kurum’u “Trabzon’a hoş geldin” tezahüratlarla karşılayan vatandaşlar deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili teşekkürlerini iletti. Bir vatandaş, “Özellikle deprem bölgesindeki yaptıklarınızdan dolayı Türkiye sizi unutmayacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’a Pazarkapı Kentsel Dönüşüm alanı ziyareti sırasında bir başka vatandaş ise, “Gördük, o Doğu’ya neler yaptınız öyle. Allah razı olsun.” dedi.

“BURASI (ÇÖMLEKÇİ) TRABZON’UN EN GÜZEL YERİ OLACAK

Ardından Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Proje alanını ziyaret eden Bakan Kurum, beraberindekilere “Burası Trabzon’un en güzel yeri olacak.” ifadesini kullandı.

Daha sonra Pazarkapı Kentsel Dönüşüm alanına geçen Bakan Kurum, burada da minibüsçülerle ve esnafla sohbet etti.