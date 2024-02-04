Murat Kurum'dan Çekmeköy'e söz! "İBB'nin hafriyat döküp kapattığı metroyu yeniden başlatacağız" Seçim kampanyası kapsamında İstanbullularla temasını aksatmayan Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, Çekmeköy'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.. Samimi anların yaşandığı ziyarette Murat Kurum, göreve geldiği ilk gün Çekmeköy'de metro çalışmalarına başlayacağını duyurdu..

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DHA

İstanbul'da AK Parti kampanyası büyük bir heyecanla sürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da kampanya kapsamında şehri ilçe ilçe, semt semt, sokak sokak dolaşıyor..

Vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sohbet edip dertlerini dinliyor..

Bu kapsamda Kurum'un bugünkü adresi Çekmeköy oldu.

Çekmeköy'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlarla buluşan Murat Kurum, geçtiğimiz sene CHP'li İBB yönetiminin kapattığı metro hattına değindi..

İlçedeki trafik sorununu bitireceğini belirten Kurum, Çekmeköylülere bir de metro sözü verdi.

"CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı metro hattı çalışmalarını yeniden başlatacağız"

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Bugün İstanbul'umuza, İstanbullu kardeşlerimize, Karadenizli hemşerilerimize hizmet etmek için yeni bir yola çıktık. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızı; 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde sizlere, İstanbullu hemşerilerimize sunduk.



Bir, Çekmeköy'de tüm trafik sorununu bitireceğiz. 1 Nisan'da ilk iş olarak; CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız.



İki, Taşdelen'de her geçen gün artan trafiği hızla çözeceğiz. İBB'nin 5 yıldır hiçbir şey yapmayıp sadece algı ve reklamını yaptığı tünel kavşağını revize edeceğiz ve en kısa sürede tamamlayacağız.



Üç, Köprülü kavşağımız Nev Eser Konaklarının oradan trafiği yerin altına alacağız. Böylelikle şehrimize 12 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıracağız. Yolun iki yakasını birbirine kavuşturacak, sizlere derin bir nefes aldıracağız.



Dört, Kuzey Marmara Otoyolundan 2. köprüye giden bağlantı yolunda Alemdağ-Çatalmeşe çıkışını vereceğiz

"Gençlere bursu 10 bin liraya çıkaracağız"

Beş, Çekmeköy Belediyemiz sağ olsun gençlerimize 5 bin lira burs veriyordu. Gençlerimiz bize geldi ve "7 bin olsun" dediler. Biz de bu güzel yavrularımıza tamam dedik. Tabi bizde müjde bitmez. Çekmeköy'ün gençleri öyle istiyor ama biz 7 bini de; gençlerimiz için az görüyoruz. İstanbul'un tüm gençleri duysun. 1 Nisan'dan itibaren İBB olarak, gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız ve her yıl da bu rakamı artıracağız.

"7/24 belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz"

Diğer yandan da çocuklarımızın yaşayacağı, mutlu aileler kuracağı, huzurla yaşlanacağı İstanbul'u da planlayacağız. Bir taraftan bu çağın, belediyecilikteki doğrularını ısrarla yaparken, bu çağı aşan hizmetleri de İstanbul'umuza kazandıracağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7/24 belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)