Murat Kurum'dan çölleşme ve erozyon mesajı: Eylem planları hazırlıyoruz

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen COP16'daki Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, çölleşme ve kuraklığın gezegeni her geçen gün daha derinden etkilediğini, bütün canlıların yaşamını tehdit ettiğini belirtti.

ÇÖLLEŞME VE EROZYON MESAJI

Bu durumun küresel düzeyde işbirliklerini, etkili ve kararlı bir mücadelenin yaygınlaştırılmasını daha da anlamlı hale getirdiğini vurgulayan Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası'nın entegre kuraklık yönetimi konusunda ülkelere verdiği desteği takdirle karşıladıklarını söyledi.

Cenevre'de düzenlenen "Kuraklığa Dayanıklılık+10" başlıklı ulusal kuraklık politikalarıyla ilgili toplantıların sonuçlarını önemsediklerini dile getiren Kurum, bu çıktıların Riyad'daki müzakerelere ışık tutacağına inandıklarını ifade etti.

"MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI TEDBİR ALIYORUZ"

Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem de iklim değişikliğinden dolayı kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını bildiren Kurum, "Bu durum kuraklık direncinin sağlanmasında, risk yönetimini merkeze alan proaktif kuraklık yönetim anlayışını daha da önemli hale getirmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla meteorolojik kuraklık durumunu anlık olarak izliyor, kamuoyuyla paylaşıyor ve muhtemel risklere karşı tedbirler alıyoruz." diye konuştu.

Tüm havzalarda sektörel kırılganlıkları dikkate alarak kuraklık yönetim planları hazırladıklarının bilgisini de veren Kurum, bu süreçte katılımcı bir yaklaşımla bilim insanlarının, kuraklıktan etkilenen tüm sektör temsilcilerinin ve halkın katkılarını aldıklarını belirtti.

"EYLEM PLANLARIMIZI REVİZE EDİYORUZ"

Planlama ve koordinasyonun çölleşmeyle mücadelede ne kadar hayati önemi bulunduğunun farkında olduklarını vurgulayan Kurum, şunları söyledi: