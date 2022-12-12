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    Murat Kurum'dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki sel felaketi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz" ifadelerini kullandı.
    • 12.12.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 14:05
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    Murat Kurum'dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında

    Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketi yaşandı.

    Dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun gece saatlerinde sela dönüşmesiyle bölgede su taşkınları yaşanmaya başladı.

    Derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, seralar büyük zarar gördü.

    Park halindeki araçların da sürüklenmesiyle maddi hasar oluştu.

    Esnaf gözyaşlarına hakim olamadı

    Afetin ardından iş yerlerine giden esnaf, temizlik çalışmalarına başlarken gözyaşlarına da hakim olamadı.

    Finike'de metrekareye 253,8 kilogram, Kumluca'da ise 207,8 kilogram yağış düştü.

    Murat Kurum dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında #1

    Murat Kurum'dan Antalya paylaşımı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Bakan Kurum, bölge halkının yanında olduklarının mesajını verdi.

    "Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır"

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Antalya’mıza geçmiş olsun. Aşırı yağış nedeniyle zararımız büyük. Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz. Allah beterinden korusun. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır!"

    Murat Kurum dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında #2

    Murat Kurum dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında #3

    Murat Kurum dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında #4

    Murat Kurum dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında #5

    Murat Kurum dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında #6


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