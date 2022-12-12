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Murat Kurum'dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında

Murat Kurum'dan: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki sel felaketi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz" ifadelerini kullandı.