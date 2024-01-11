Murat Kurum'dan döner ikramı! Elleriyle kesip, gazetecilere dağıttı... AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'daki esnaf ziyareti esnasında döner kesip gazetecilere ikram etti.

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İHA

Türkiye, 31 Mart seçimlerine hazırlanıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, çalışmalarını hız katarak artırıyor.

Megakent İstanbul'un her bir ilçesini sırayla ziyaret eden Murat Kurum esnafla bir araya geliyor, vatandaşların dertlerini dinliyor...

İstanbul'un sorunlarını birer birer ele aldı

Her bölgede yoğun bir ilgiyle karşılanan Murat Kurum, İstanbul'un sorunları için teker teker çözümler üretiyor.

Murat Kurum'un bugünkü adresi ise Avcılar oldu.

Avcılar'da Murat Kurum ziyareti

Kurum burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AK Parti Avcılar Teşkilatı ile buluştu.

Hemen ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Murat Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Döner kesti, gazetecilere ikram etti

İlçe ziyareti dahilinde dikkat çeken bir unsur daha var.

Murat Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı.

Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.

Sıcak anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı;

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)