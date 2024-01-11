Türkiye, 31 Mart seçimlerine hazırlanıyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, çalışmalarını hız katarak artırıyor.
Megakent İstanbul'un her bir ilçesini sırayla ziyaret eden Murat Kurum esnafla bir araya geliyor, vatandaşların dertlerini dinliyor...
İstanbul'un sorunlarını birer birer ele aldı
Her bölgede yoğun bir ilgiyle karşılanan Murat Kurum, İstanbul'un sorunları için teker teker çözümler üretiyor.
Murat Kurum'un bugünkü adresi ise Avcılar oldu.
Avcılar'da Murat Kurum ziyareti
Kurum burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AK Parti Avcılar Teşkilatı ile buluştu.
Hemen ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Murat Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Döner kesti, gazetecilere ikram etti
İlçe ziyareti dahilinde dikkat çeken bir unsur daha var.
Murat Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı.
Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.
Sıcak anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı;Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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