Seçim öncesi siyaset arenasında hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor.
İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimleri için adaylar çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Bu süreçte ilk turdan itibaren sahada büyük bir mücadele koyan isimlerden biri de TBMM'ye vekil seçilen İstanbul 1. Bölge'den aday olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
İstanbul'un ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyen Bakan Kurum, programlarına hız kesmeden devam ediyor.
Bakan Kurum Ensonhaber'de
Bugün de, Ensonhaber'de İlker Koç'un sunumuyla YouTube'da abonelerle buluşan 'Gündem Özel' yayınına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarında Bakanlık olarak yapılan çalışmalara değinerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
"İliniz dışında il il gezip ikbal kaygısı çekerseniz bunun sonucu böyle olur"
Konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği sözleri tutmadığını sahada gördük. Çekmeköy’e gittik kavşak yapılması gerekiyor, yapılmamış. Üsküdar’a gittik İBB'nin altyapı işini yapması gerekiyor yapılmamış. Sancaktepe’de, Sultanbeyli’de, Tuzla’da metro ile ilgili sözler verilmiş tutulmamış. Esenyurt’ta bizim başladığımız metronun yüzde 1 ile teslim ettiğimiz çalışmalarda 4 senede yüzde 4 ilerleme olduğunu gördük. Milletimiz bu konudan rahatsız. İstiyor ki bu hizmetler İstanbul’a gelsin. İstanbul’da trafik artık kader haline gelmiş. Siz verdiğiniz sözleri tutmazsanız, yapılan işleri bitirmezseniz iliniz dışında il il gezip ikbal kaygısı çekerseniz bunun sonucu böyle olur.