Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: Verilen sözleri tutmadı Ensonhaber'de İlker Koç'un sunumuyla YouTube'da abonelerle buluşan 'Gündem Özel' yayınına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına değinerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

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Seçim öncesi siyaset arenasında hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimleri için adaylar çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu süreçte ilk turdan itibaren sahada büyük bir mücadele koyan isimlerden biri de TBMM'ye vekil seçilen İstanbul 1. Bölge'den aday olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

İstanbul'un ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyen Bakan Kurum, programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bakan Kurum Ensonhaber'de

Bugün de, Ensonhaber'de İlker Koç'un sunumuyla YouTube'da abonelerle buluşan 'Gündem Özel' yayınına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarında Bakanlık olarak yapılan çalışmalara değinerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"İliniz dışında il il gezip ikbal kaygısı çekerseniz bunun sonucu böyle olur"

Konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: