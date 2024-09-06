Murat Kurum'dan İBB'ye: Boğaz'da kaçak yapıya izin vermeyin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Vaniköy'deki kaçak yapılaşmaya "basit tadilat" adı altında izin verildiğini ve suçüstü yakalandıklarını belirterek İBB yönetimini uyardı.

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Haber Merkezi

Türkiye, bir yandan deprem gerçeğine karşı riskli bölgelerde kentsel dönüşüme hız verilirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor.

Bu durumdan en çok muzdarip kent İstanbul. 16 milyon insanın yaşadığı megakentte bir avuç kalmış yeşil alan, göz göre göre kaçak yapılaşmaya kurban ediliyor.

VANİKÖY'DEKİ KAÇAK VİLLA, İBB'NİN ESERİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy semtinde ormanlık alana kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen villa için yıkım kararı verildi.

Boğaz'ın en noktasında yaşanan bu çevre katliamına tepkiler de büyük oldu.

İBB, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı ancak başvurunun ilgili bakanlığın tespiti sonrası yapıldığı ortaya çıktı.

BAKAN KURUM UYARDI: "BOĞAZIN TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söz konusu kaçak inşaata İBB'nin göz yumduğunu belirterek şunları söyledi: