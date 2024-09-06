Türkiye, bir yandan deprem gerçeğine karşı riskli bölgelerde kentsel dönüşüme hız verilirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor.
Bu durumdan en çok muzdarip kent İstanbul. 16 milyon insanın yaşadığı megakentte bir avuç kalmış yeşil alan, göz göre göre kaçak yapılaşmaya kurban ediliyor.
VANİKÖY'DEKİ KAÇAK VİLLA, İBB'NİN ESERİ
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy semtinde ormanlık alana kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen villa için yıkım kararı verildi.
Boğaz'ın en noktasında yaşanan bu çevre katliamına tepkiler de büyük oldu.
İBB, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı ancak başvurunun ilgili bakanlığın tespiti sonrası yapıldığı ortaya çıktı.
BAKAN KURUM UYARDI: "BOĞAZIN TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söz konusu kaçak inşaata İBB'nin göz yumduğunu belirterek şunları söyledi:
Boğazın en güzel yerinde maalesef bir çevre katliamı yaşanıyor. Maalesef basit tadilat diye izin verilmiş. Bunlar suç üstü yakalandılar. Buradan İBB'yi uyarıyorum. Boğazda yapılan kaçak yapı varsa müsaade etmeyin. Kaçak yapı varsa durdurun ve yıkımını gerçekleştirin. Biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Onlar sahip çıkmazsa biz boğazın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz.
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