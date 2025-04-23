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İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası şehirde panik havası hakim...

AFAD verilerine göre yaşanan 6.2'lik depremden sonra paniğe kapılan İstanbullular, kendini sokağa attı.

Aralarında 5.9, 4.9 ve 4.4 gibi büyüklükte sarsıntıların da olduğu onlarca deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibariyle paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil." diyen Bakan Kurum, açıklamalarının devamında kentsel dönüşüm çağrısı yaparak, "İstanbul'un tek gündemi vardır ve tek gündemi de olmak zorundadır. Bu gündem de deprem meselesidir." ifadesinde bulundu.

"Gelin 39 ilçede kentsel dönüşüme başlayalım." diyen Bakan Kurum'un, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MUHALEFETİ, İKTİDARI, BAKANLIĞI ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

Bugün yaşadığımız tablo bize şunu söylemektedir; İstanbul’un tek gündemi depremdir. Bu süreci hep birlikte el ele yürütmek zorundayız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. En son 6 Şubat depreminde 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik.



Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Riskli bir bina varsa hep birlikte, muhalefeti, iktidarı, belediyesi, bakanlığı elimizi taşın altına koymak zorundayız.

"GELİN HEP BİRLİKTE AZİZ İSTANBUL'UMUZU DÖNÜŞTÜRELİM"

Gelin hep birlikte aziz İstanbul’umuzu dönüştürelim. Hep birlikte çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir İstanbul ve Türkiye bırakalım istiyoruz.



İstanbul’un 39 ilçesinde ilgili tüm bakanlıklarımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Gelen her türlü talebi dikkate alıyoruz.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR"