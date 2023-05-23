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Tarihin en önemli seçimleri için son düzlüğe girildi.

Adaylar sahadaki çalışmalarını bir kez daha hızlandırdı.

İlk turda TBMM'ye vekil seçilen İstanbul 1. Bölge'den aday olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci turda mücadelesini sürdürüyor.

Her gün yoğun bir gündemden geçerek vatandaşlarla bir aya gelen Kurum, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı açıklamalarda muhalefete yüklendi.

CHP'nin seçim sürecinde HDP ile iş birliği yapmasına değinen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Kandil'e, PKK'ya FETÖ'ye kucak açan, mavi boncuk dağıtan onlar değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler Siz bilmezsiniz ama biz burada Milli Türk Talebe Birliği'nden size sesleniyoruz. Milliyetçilik; Kızılelma’yı göklere hakim olmaktır, TCG Anadolu’yla denizlere hükmetmek, İHA-SİHA üretmektir. 14 Mayıs'ta karşımızda değerli kardeşlerim 6'lı masa, PKK, Kandil, FETÖ ile birlikte küresel odaklar vardı. İşte 28 Mayıs'ta da bunların mevzileri yine aynı. Cephe açtıkları yer bellidir. Aziz milletimizdir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama siz ne yaparsanız yapın biz terörün kökünü kazımaya devam edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın Türkiye'nin yanı başına bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz.