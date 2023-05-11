Murat Kurum'dan 'Sevemedim Kara Gözlüm' performansı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı radyo programında dinleyiciler için "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısını seslendirdi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Ülke gündeminin tamamını kaplayan seçim atmosferinde gergin anlar yaşandığı kadar gülümseten şeyler de oluyor.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında Rıza Esendemir'in konuğu oldu.

Esendemir'in konuğu olan Bakan Kurum, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dinleyicilere sürpriz yaptı...

Bakan Kurum ayrıca dinleyicilere bir de sürpriz yaptı.

Kurum, "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısını seslendirdi.

İşte Murat Kurum'un seslendirdiği o şarkı...