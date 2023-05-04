Murat Kurum'dan Ümraniyelilere kentsel dönüşüm ve tapu müjdesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma töreni kapsamında ziyaret ettiği Ümraniye'de, bölge halkına müjdeler verdi. Bakan Kurum, "Sosyal donatı olarak kullanılmak üzere hibe ettiğimiz arazinin önündeki engeli tamamen ortadan kaldırıyoruz” dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye tarihinin en önemli seçimleri öncesinde sahada heyecan arttı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları yoğun bir gündemden geçiyor.

Öyle ki aynı günde düzenlenen birden fazla programla vatandaşlarla bir araya geliniyor.

Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Bakan Kurum, ilçeleri tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor.

Öte yandan yürütülen projelerin açılış törenlerine katılıyor.

Bu kapsamda dün Ümraniye'yi ziyaret eden Murat Kurum, burada 'Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı ve bölgede 591 konutun temeli atıldı.

Murat Kurum’a, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti.

"İndirim ve uygun taksitlerle tapularınızı veriyoruz"

Burada bölge halkına müjdeler de veren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Ümraniye’mize yine elimiz dolu geldik, müjdelerle geldik. Hazırsak şimdi müjdelerimizi sıralıyorum. Topağacı’nda 77 bin metrekarelik alana sahip Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürütülen projelerimizde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkartıyor ve kentsel dönüşümü bu bölgelerde başlatıyoruz. Kazımkarabekir ve Dudullu’da 10 mahallemizi ilgilendiren 2B alanlarında kentsel dönüşümün önünü açmak için imar çalışmaları yapıldı. Şimdi ada bazında uygulama çalışmalarını başlattık. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik araziyi sosyal donatı olarak kullanılmak üzere hibe ediyoruz, uygulamanın önündeki engeli tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hibe yapılmasına ilişkin yetki yazısını bu sabah imzaladım. Ümraniye’mize, sizlere hayırlı uğurlu olsun.



İnkılap ve Hekimbaşı’nda bulunan orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşlarımızın tapu sorunlarını çözüyoruz. Orman kadastro çalışmasını başlattık. Ardından taşınmazlar Hazine'ye devrolacak. İndirim ve uygun taksitlerle tapularınızı veriyoruz. Hekimbaşı Mahallemizde av köşkünün de bulunduğu araziye tapu malikleriyle görüşeceğiz; vatandaşımıza başka bir yerden Hazine taşınmazı önereceğiz. Sultanbeyli’de olduğu gibi tapular Hazine'ye geçer geçmez, hemen aynı indirim ve taksit süreçlerini uygulayacağız, sizler de tapularınıza sahip olacaksınız. Ardından ister vatandaşımız kendi yapar; isterse bir müteahhit ile anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebiliriz.

"Mahkeme süreci aleyhte sonuçlanmış olsa dahi harekete geçeceğiz"

Dumlupınar, Kazımkarabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu’yu kapsayan yaklaşık 1 milyon metrekare alanda devam eden davaların olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

2B kadastrosu yapılamayan parseller var. Mahkemenin sonuçlanmasını takip ediyoruz. Burada oturan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Mahkeme süreci aleyhte sonuçlanmış olsa dahi harekete geçeceğiz. Tapu maliklerimize başka bir yerden taşınmaz göstereceğiz. Önerimiz kabul edilmeyebilir. O zaman da arazileri Hazine mülkiyetine devredeceğiz ve 2B uygulamasıyla indirimlerimizi yapacağız. Tapularınıza süratle kavuşacaksınız. Bu konuda kadastro birimlerimiz çalışıyor.



Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yer alan bölgeyi şehircilik açısından yeniden ele alıyoruz. Yerinde dönüşüm yaparak; burada da, sizlere yaraşır yaşanabilir alanlar oluşturacağız. Son olarak, çok yoğun bir nüfusa sahip olan Çamlık’ta şehrin merkezinde bulunan 50 bin metrekare yeşil alanı, malikleri ile anlaşmak suretiyle Hazine'ye kazandıracağız, millet bahçesi olarak sizlerin, Ümraniye’nin İstanbul’umuzun, Herkesin İstanbul’unun hizmetine sunuyoruz. Daha güzel bir Ümraniye için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Ümraniye’miz için, İstanbul’umuz için tüm bu müjdelerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"Artık dönüşüm zamanı"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı: