ensonhaber.com

Yerel seçim için takvim işlemeye devam ediyor...

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve iradesini kullanarak, istediği adaya oy verecek.

Yerel seçim takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum'dan yeni şarkı

Yerel seçimlere kısa süre kala Kurum'un çalışmalarına seçim şarkıları destek oluyor.

Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Murat Kurum yeni seçim şarkısını, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

"Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz"

Kurum paylaşımına "Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz" notunu düştü

Klipte; Murat Kurum'un yaptığı çalışmalara ve İstanbul'a yer verildi.

Büyük beğeni topladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni yerel seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

Şarkının dillere dolanan sözleri

Murat Kurum'un paylaştığı yeni şarkıda şu sözlere yer verildi:

Bu yürek uğruna neler başarmaz, seven ne yapmaz

Gülüşünde hayat yeşerir, sevgi emek işidir, seven ne yapmaz

Kalbim hep sen diye atar orada aşk var, İstanbul var

Elim hep sana uzanır, sevdam sana yaraşır, seven ne yapmaz

Çalışır hiç durmaz, zafer kaçınılmaz, seven ne yapmaz

Hayat hep burada başlar, burada aşk var, İstanbul var

Gönül bu sana ulaşır, yollarına kavuşur, seven ne yapmaz