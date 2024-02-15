Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm paylaşımı! Mutlu ol yeter İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yaptığı paylaşımlarla İstanbul’un kentsel dönüşümüne vurgu yapmayı sürdürüyor. ‘Risksiz İstanbul’ şarkısını paylaşan Kurum ardından güvenli İstanbul için hedeflerini anlattı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim için takvim işlemeye devam ediyor...

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve iradesini kullanarak, istediği adaya oy verecek.

Yerel seçim takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum'dan yeni şarkı

Yerel seçimlere kısa süre kala Kurum'un çalışmalarına seçim şarkıları destek oluyor.

Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Murat Kurum yeni seçim şarkısını, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

"Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz"

Kurum paylaşımına "Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz" notunu düştü

Klipte; Murat Kurum'un yaptığı çalışmalara ve İstanbul'a yer verildi.

Büyük beğeni topladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni yerel seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

Şarkının dillere dolanan sözleri

Murat Kurum'un paylaştığı yeni şarkıda şu sözlere yer verildi:

Bu yürek uğruna neler başarmaz, seven ne yapmaz

Gülüşünde hayat yeşerir, sevgi emek işidir, seven ne yapmaz

Kalbim hep sen diye atar orada aşk var, İstanbul var

Elim hep sana uzanır, sevdam sana yaraşır, seven ne yapmaz

Çalışır hiç durmaz, zafer kaçınılmaz, seven ne yapmaz

Hayat hep burada başlar, burada aşk var, İstanbul var

Gönül bu sana ulaşır, yollarına kavuşur, seven ne yapmaz

Kentsel dönüşüme vurgu yaptı

Ardından bir paylaşım daha yapan Kurum İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununa değindi.

Kurum klibinde İstanbul'da olası deprem senaryosuna dikkat çekti.

"Afetlere hazırlı, güvenli ve risksiz bir İstanbul hayal değil"

Kurum klipte şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da 5 yılda 650 bin konutluk dahi dönüşümü gerçekleştirerek tüm afetlere hazırlı, dirençli, güvenli ve risksiz bir İstanbul hayal değil. Biliyorum ki İstanbul’un en büyük ihtiyacı sistemli çalışma ve sistemli yönetim. Siztem İstanbul’un merkezinde siz odağında sadece İstanbul var.

"Bir tek dileğim var mutlu ol yeter"

Daha sonra klip "Bir tek dileğim var mutlu ol yeter" sözleriyle tamamlandı.