TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

Görüşmelere katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalardan 81 ildeki kentsel dönüşüm faaliyetlerine, iklim değişikliğiyle mücadeleden Sıfır Atık Hareketi’ne, millet bahçelerinden, çevre ve doğa koruma projelerine kadar Bakanlığın birçok projesindeki son durumu anlattı.

"YENİ BİR SOSYAL KONUT PROJESİ DAHA BAŞLATACAĞIZ"

Türkiye’nin son 120 yılda 20 yıkıcı deprem yaşadığını binlerce vatandaşını toprağa verdiğine dikkat çeken Bakan Kurum, bugün 85 milyon nüfusun, yüzde 71’inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığına dikkat çekti.

“Türkiye Cumhuriyeti milletimizin canını, malını, istikbalini kutsal görür. Milletimizin her bir ferdinin güvenli bir yuvada yaşama hakkına, acilen yerine getirilmesi gereken bir vazife olarak bakar” diyen Bakan Kurum, dünyada çok az devletin başarabileceği bir sosyal konut seferberliğinin yıllardır sürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum sunumda sosyal konut projeleriyle ilgili müjde verdi:

81 ilimizi ziyaret ediyoruz. Her ziyaretimizde, milletimiz bize sosyal konut beklentisini ifade ediyor. Ben de yine ilk kez Gazi meclisimizden milletimize ilan ediyorum. 2025 yılı sonu itibariyle, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; ‘Son dar gelirli kardeşimizi de devlet güvencesiyle ev sahibi yapana kadar’, yuva kurmaya devam edeceğiz.

"250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE 88 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLADIK"

Bakan Kurum TOKİ’nin yürüttüğü sosyal konut projeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"DEPREM BÖLGESİ MİLLİ SEFERBERLİK SAHASI OLMUŞTUR"

Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin başlatıldığını vurgulayan Bakan Kurum, “Eli daima deprem bölgesinin üzerinde olan, deprem bölgesini daima ilk gündem olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin üzerinden 45 gün geçmeden ilk temellerimizi attık, 3. ayın sonunda tam 180 bin yuvanın inşasını başlattık.

Bugün küllerinden yeniden doğan deprem bölgesi, dünyanın en büyük, en hareketli şantiye alanı olmuştur. Türk milletinin her ferdinin üzerine titrediği, Anadolu’daki 10 asırlık hikayemizin en büyük “milli seferberlik sahası” olmuştur. Şu anda 11 ilimizde 1900 şantiyemizde deprem bölgesine adanmış 160 bin kardeşimiz “bir vatan müdafaası şuuruyla” yeni yuvalarımızı yapmaktadır” dedi.

"HER GÜN ORTALAMA 1500 KONUT YAPACAĞIZ"

Şu ana kadar deprem bölgesinde 358 bin ev ve iş yerinin ihalesinin gerçekleştirildiğini açıklayan Bakan Kurum, Hatay’da 130 bininci konutun teslim edildiğini hatırlattı. 4 bin 333 köyde yaklaşık 62 bin köy evinin inşasının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, “Her gün ortalama 1500 konut yaparak 70 bin konutumuzu daha tamamlayacak, toplam 202 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, 453 bin yuva ve iş yerimizin anahtarlarını afetzede kardeşlerimize vermiş olacağız. Evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız” diye konuştu.

BAKAN KURUM, 4 AYDA 21 KEZ DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Yeniden göreve geldiği 4 aylık süreçte deprem bölgesini 21 kez ziyaret ettiğini dile getiren Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

"İSTANBUL’DA 907 BİN EV VE İŞ YERİNİN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI"

Bakan Kurum konuşmasının İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kısmında da şu bilgileri verdi:

"İSTANBUL’DA 600 BİN YAPI HER AN KENDİLİĞİNDEN ÇÖKEBİLİR"

İstanbul için kentsel dönüşüm çağrısını yineleyen Bakan Kurum şöyle devam etti:

Özellikle de geçmişinde en büyük sınavları hep depremlere karşı vermiş olan, olası bir depremle Türkiye’nin bekasını tehlikeye atacak olan İstanbul’umuzun üzerine titriyoruz. Bilim insanlarımız; uyarılarına her gün bir yenisini daha ekleyerek; ‘İstanbul’un yakın geleceğinde bir deprem bekleniyor; acil ve kesintisiz kentsel dönüşüm şart’ diyorlar. ‘İstanbul’a dair tüm gündemler ertelenmeli, süratle dönüşüme odaklanılmalı’ diyorlar. Bu çağrıları da şu hakikatlere dayandırıyorlar. Bugün İstanbul’umuz; toplam 7.5 milyon ev ve işyeriyle devasa bir metropoldür.



Bu yuvaların 1,5 milyonu, mühendislik hizmeti almamış ve zemin nedeniyle de ileri derecede risk altındadır. Hele hele bunların 600 bini, bırakın 7 şiddetindeki bir depremi, her an kendiliğinden çökebilecek vaziyettedir. Zaten gün geçmiyor ki, İstanbul’un bir mahallesinde kendiliğinden çöken bir bina olmasın.