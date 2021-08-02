Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, felaket bölgesinde 83 yaşındaki Ramazan Acar’la olan diyaloğu izleyenleri duygulandırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangında evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Ali Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kurum, Yüksel'in ailesine, yeni yapılacak mahalle konağına merhumun isminin verileceğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDEN YÜKSEL'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Kurum, daha sonra Yüksel'in kabrini ziyaret etti.

Vatandaşlardan 83 yaşındaki Ramazan Acar ile bir süre sohbet eden Kurum, Acar'a "Bir isteğin var mı?" diye sordu.

"KENDİMİZDEN GEÇTİK, GERİDE KALANLARIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Bunun üzerine Acar, "Biz vakti geçirdik. Bu yüzden kalbim şöyle diyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin hepsinden Allah razı olsun. Biz kendimizden geçtik ama geride kalanlarımız ne yapacak, onu düşünüyorum." diye konuştu.

Murat Kurum'un 83 yaşındaki Ramazan Acar’la duygulandıran sohbeti VİDEO



"SABREDECEĞİZ"

Yangının bir imtihan olduğunu belirten Acar, "Bu yüzden sabredeceğiz. Allah bizlere dayanma gücü versin." ifadesini kullandı.

"DAHA İYİSİNİ VE GÜZELİNİ YAPACAĞIZ"

Kurum, bunun üzerine "Sen merak etme, hiç üzülme Ramazan Amca. Allah'ın izniyle biz daha iyisini ve güzelini yapacağız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kurum'a, incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de eşlik etti.