Adem Metan'ın programına konuk olan Murat Kurum, Antalya'daki yangında evi yanan bir kişi ile yaşadığı anları anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adem Metan'ı 'Peki Sonra' programına konuk oldu.

Murat Kurum, Metan'ın sorularını yanıtladı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Antalya'daki yangınzede ile anısı anlattı



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı; Antalya'daki yangında yaşadığı bir olayı anlattı.

Murat Kurum'un Antalya'daki yangınzede ile anısı VİDEO





Murat Kurum, yangında Antalya'ya gittiğini ve yanan bir evde tespit yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Yanmış evin içinde bir tane teyzemiz var, felçli"



Yaşlı bir amca evin içinde. 'Amca sen burada durma.' dedim. Bu ev yıkılacak. Sen niye burada duruyorsun. Sonra evin içine girdim. Bir baktım o yanmış evin içinde bir tane teyzemiz var, felçli. O da orada kalıyor. İsmini sordum, 'İbrahim.' dedi. İbrahim amca sen niye burada duruyorsun, hadi hemen seni alalım, çadır kuralım, konteyner getirelim, sen burada durma. 'Ben buradam gitmem.' dedi. Niye gitmezsin? 'Eşimi yalnız bırakmam.' dedi. Sonra sordum orada, ne oldu burada diye.

"Çok üzüldüm, eşi için yaptıkları çok çok önemli."



Yangın çıktı, İbrahim amca, neredeyse yangında eşiyle birlikte evde yanıyorlar. Kendisi yanabilir ama eşini bırakmamış. Neyse, komşularıyla birlikte evden felçli eşini almışlar, öyle kurtulmuş. Çok üzüldüm, eşi için yaptıkları çok çok önemli. Dedim İbrahim amca, gel bu evi yıkalım sana yenisini yapalım. 'Yok ben evimi yıktırmam.' dedi, İbrahim amca yenisini yapacağım sana. 'Olsun yine yıktırmam.' dedi. Ondan sonra ben dedim ki arkadaşlara, 'Neyse İbrahim amca senin ev burada kalsın. Sana bir konteyner vereceğiz. Senin evini 15 günde yapacağız.' 'Öyle olursa olur.' dedi. Sonra evini 15 günde evini hızlıca yaptık."



