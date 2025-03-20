Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu

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Milyonların gözü, İstanbul'da...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen 'kent uzlaşısı ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında birçok dikkat çeken isim hakkında da gözaltı kararı verildi.

Bu isimler arasında en çok dikkat çeken ise diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'yla birlikte, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınan Ongun ile ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Dün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş yöneticisi Murat Ongun'un mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Ayrıca İş insanı Muhittin Palazoğlu’nun da tüm malvarlığına el konuldu.

YARDIMCISI YURT DIŞINA KAÇTI

Ongun'un ekibinde yer alan bazı isimlerin ise yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Bunlardan biri de Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı..

İpsala Sınır Kapısı'ndan geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçan Bağdatlı'nın, yakınları adına paravan şirketler kurup İBB'den onlarca ihale aldığı belirlendi.

ONGUN'UN KOMŞUSU

Öte yandan Bağdatlı, Ongun'un Acarkent'ten komşusu.

İkilinin 'Crispi' isimli bir ata ortak olduğu, haberlerin basına yansıması sonrası Ongun'un atı bir jokeye devrettiği biliniyor.