Musa Avsever'in 15 Temmuz gecesi yaptığı tarihi konuşma yeniden gündemde FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde emrindeki askerlerle canını ortaya koyarak mücadele eden Genelkurmay Başkanı Musa Avsever'in o gece yaptığı tarihi konuşma yeniden dolaşıma girdi.

ensonhaber.com

Türkiye Yüzyılı, yönetim kadrosunda büyük değişimlerle başladı.

Kabinede yapılan köklü değişiklikler, bürokrasi ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kadrosuna da kısmen yansıdı.

Bu kapsamda, Hulusi Akar'ın yerine gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in boşalttığı Genelkurmay Başkanlığı görevine de silah arkadaşı 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbecilere karşı en ön saflarda mücadelesi ile hatırlanan Avsever'in o günlere ilişkin demeçleri de yeniden gündeme geldi.

Avsever, 15 Temmuz gecesi bağlandığı yayınlarda, milli iradeye sahip çıkarak hain darbecileri uyarmıştı.

"Bu çapulculara müsaade etmeyeceğiz"

İşte Avsever'in hafızlara kazınan o tarihi demeçlerinden biri:

"Tüm hazırlıkları yaptık İstanbul'a müdahale için intikale başlayacağız. Bu çapulcuların, bu ajanların ülkemizin demokrasisine milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vurmasına müsaade etmeyeceğiz.

"Demokrasimizi, ülkemizi, milletimizi koruyacağız"

TBMM'nin bu ülkenin kuvvet çarpanı olduğuna inanıyorum. Eğer ülkemiz geliştiyse gelir seviyesi 10 dolar olduysa demokrasi sayesinde olmuştur.

Demokrasimizi, ülkemizi, milletimizi koruyacağız. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz, hepsini temizleyeceğiz. Kolordumla hazırız şu anda hiçbir sorun yok.

Milli iradeye sonuna kadar saygılıyız.

"Bu çapulculara söylüyorum bu millete ateş etmesinler"

Halkımızın iradesine sonuna kadar saygılıyız. Bizleri de töhmet altında bırakan bunlar gibileri de inşaallah hesabı sorulacak.

Bu çapulculara söylüyorum bu millete ateş etmesinler. Bu milletin birlik ve beraberliğine ateş ediyorlar. Hepsini uyarıyorum. Bedeli çok ağır olacak. Bu hatadan hemen dönsünler.

Başka ülkelerin hesabına ajanlık yapanlar bu tavırlarından vazgeçsinler, bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız. Milli iradeye saygılıyız. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin yanındayız."