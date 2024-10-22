Müsavat Dervişoğlu'ndan, Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısına tepki

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik “TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun” çağrısı sonrası dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bahçeli, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecridi kalkarsa gelip DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşması ve teröre son verme çağrısı yaptı.

Çağrı sonrası bazı siyasi isimlerden tepki sesleri yükselirken, bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

"TERÖRİSTBAŞININ TECRİDİ KALDIRILIRSA, GELSİN DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞSUN"

Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin dikkat çeken şu ifadelerde bulundu:

Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU MECLİSİN KÜRSÜSÜNDEN, TERÖRİSTBAŞLARI DEĞİL ANCAK MUSTAFA KEMAL'İN MİRASÇILARI KONUŞABLİR"

Bahçeli'nin çağrısı sonrası tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak söz konusu açıklamaları sert bir dille eleştirdi.

Dervişoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: