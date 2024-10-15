Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye tepki: Devlet değil gaflet
Haber Merkezi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki “Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.” açıklamasına X hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden tepki gösterdi.

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"GAFLET VE DALALET"

Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Terör örgütünü devlet tasfiye eder. Terörün bittiğini de devlet ilan eder! Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir!

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Abdullah Paçal
Editor