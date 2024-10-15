Haberler



Gündem



Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye tepki: Devlet değil gaflet

Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye tepki: Devlet değil gaflet Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, “Terör örgütünü devlet tasfiye eder. Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir” açıklamasını yaptı.