Müslüm Gürses Müzesi nerede, hangi şehirde?

Müslüm Gürses Müzesi nerede, hangi şehirde?

Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümünde sevenleri Müslüm Gürses Müzesi nerede? sorusunu araştırıyor. Büyük ilgi gören Müslüm Gürses Müzesi ile ilgili merak edilenler..

Arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.

Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'de hayatını kaybeden hayranlarının "Müslüm Baba" diye nitelendirdiği Halfetili sanatçı Müslüm Gürses adına 1 Ekim 2013'te açılan müze, ziyaretçilerini kabul ediyor.

Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran ve hayranlarının "Müslüm Baba" diye andığı Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşya bulunuyor.

MÜSLÜM GÜRSES MÜZESİ NEREDE?

Müslüm Gürses adına vefatından 7 ay gibi kısa bir süre sonra memleketi Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi" kuruldu.

Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.

Müzeyi Gürses'in seslendirdiği eserler eşliğinde gezme imkanı bulan ziyaretçiler, sanatçının 1969'daki çıkış parçası olan ve halen milyonlarca kez dinlenen "Sevda Yüklü Kervanlar" adlı eserle adeta anılarında yolculuğa çıkıyor.