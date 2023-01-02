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    Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesindeki düşüş devam ediyor

    Kentte beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesindeki düşme, korkutan boyutlara ulaşıyor.
    • 02.01.2023 - 08:51
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:11
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    Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesindeki düşüş devam ediyor

    Dünyanın en büyük sorunları arasında bulunan su krizi Türkiye'yi de büyük ölçüde etkiliyor.

    Kuraklığın devam ettiği göl ve barajların su seviyesinde büyük ölçüde düşüş kaydedildi.

    Bazı bölgelerde yağışların başlaması toprağa can suyu olurken kentlerin içme suyunda yaşanan düşüş devam ediyor.

    Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi düştü

    Muş'ta beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesindeki düşme devam etti.

    Eski yerleşim yerleri görüldü

    AA'nın haberine göre, suyun çekildiği bölgede, baraj suyu altında kalan Erentepe beldesi ve Gülçimen köyünün eski yerleşim yerindeki bazı yapılar gün yüzüne çıktı.

    Muş ta Alparslan-1 Barajı nın su seviyesindeki düşüş devam ediyor #1

    Muş ta Alparslan-1 Barajı nın su seviyesindeki düşüş devam ediyor #2

    Muş ta Alparslan-1 Barajı nın su seviyesindeki düşüş devam ediyor #3

    Muş ta Alparslan-1 Barajı nın su seviyesindeki düşüş devam ediyor #4

    Muş ta Alparslan-1 Barajı nın su seviyesindeki düşüş devam ediyor #5

    Muş ta Alparslan-1 Barajı nın su seviyesindeki düşüş devam ediyor #6


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