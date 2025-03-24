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Mustafa Balbay: CHP halkı sokağa çağırmıyor, halk CHP’yi sokağa çağırıyor

Mustafa Balbay: CHP halkı sokağa çağırmıyor, halk CHP’yi sokağa çağırıyor CHP'li Mustafa Balbay, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan sokak çağrılarına değinerek, "CHP halkı sokağa çağırmıyor, halk CHP’yi sokağa çağırıyor ve "Daha aktif ol" diyor."