Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına dair gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.
Tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından ve tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Sokağa çıkın, barikat kuran kim varsa yıkın geçin" ifadelerini kullanarak partilileri sokağa çağırmıştı.
"CHP HALKI SOKAĞA ÇAĞIRMIYOR, HALK CHP’Yİ SOKAĞA ÇAĞIRIYOR"
CHP'li Mustafa Balbay, TV100'de katıldığı "Eşit Ağırlık" programında, sokak çağrısına değindi.
Balbay şunları söyledi:
"CHP halkı sokağa çağırmıyor, halk CHP’yi sokağa çağırıyor ve 'Daha aktif ol' diyor."
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