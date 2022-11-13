Mustafa Destici: 2023 yeni bir başlangıç yılı olacak

Ankara'da konuşan BBP Genel Başkanı Destici, "Tayfun, Yunanistan'ın aklını başından almaya yetti. Yunan'a sesleniyoruz; bu İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç. Gerisi geliyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Alperen Ocakları Gençlik Kurultayı'na katıldı.

Mustafa Destici, cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerine işaret ederek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına yeni bir adım atılacağını, Cumhur İttifakı ile istiklal ve istikbal mücadelesi için omuz omuza verdiklerini söyledi.

"PKK eşittir HDP"

Destici, Suriye tezkeresi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan oylamada CHP'nin 'evet' demediğini belirterek, "Sadece oylamaya 'hayır' demekle kalmıyor. Daha ilerisini söylüyor. Bizzat genel başkanları, 'PKK, PYD aynı değildir. PYD, bir terör örgütü değildir' diyor. Devam ediyor,

'Güneyimizde başkası olacağına PYD olsun' diyor. Bütün dünya biliyor; PKK eşittir PYD, PKK eşittir YPG ve PKK eşittir HDP. Bütün dünya biliyor, ne hikmetse CHP bilmiyor, Kılıçdaroğlu bilmiyor, masa arkadaşları bilmiyor.

Bununla da yetinmiyorlar. Bir CHP milletvekili çıkıyor, kahraman TSK'yı Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele ederken kimyasal silah kullandığı iftirasını atıyor.





"ODTÜ'nün komünistleri..."



Yetmiyor, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı çıkıyor, aynı iftirayı PKK'nın yayın organında tekrarlıyor. Yetmiyor, İzmir'de sözde bir avukat bozuntusu çıkıp, aynı şeyi söylüyor.

Yetmiyor, 12 Eylül öncesinde Moskof uşaklığı yapan ODTÜ'nün komünistleri, bu sefer de Amerikan emperyalizminin uşaklığına soyunarak 'katil devlet, hesap verecek' pankartları asıyor.

Hesabı siz vereceksiniz. Büyük Türk Devleti, adalet sistemimiz ve bu ülkenin yiğit evlatları size hesap soracak. Sormaya devam edecek. Hepinizin hakkından geleceğiz" diye konuştu.

"Tayfun, Yunanistan'ın aklını başından almaya yetti"

Türkiye'nin bütün baskılara rağmen Ege'den Akdeniz'e, Karadeniz'den Libya'ya uluslararası hukuktan doğan haklarına sahip çıktığını aktaran Mustafa Destici, "Baskılara ve tehditlere boyun eğmiyor. Türk dünyasıyla ilişkilerimizin, iş birliğimizin en çok ve en istikrarlı geliştiği dönemi yaşıyoruz.

Savunma sanayisinde maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz yaptırımlara, ambargo düzeyine varan kısıtlamalara rağmen; başta İHA ve SİHA'larımız olmak üzere yerli ve milli ürünlerimiz tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Tayfun, Yunanistan'ın aklını başından almaya yetti.

Yunan'a da Türkiye ve Türk düşmanlarına da İslam düşmanlarına da sesleniyoruz; bu İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç, gerisi geliyor. 2023 yeni bir başlangıç yılı olacak." dedi.

"Yeni yüzyıl Türk asrı olacak"

DHA'nın haberine göre; Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması ile ilgili de şöyle konuştu:

"Kararın, KKTC'mize, Türk Devletleri Teşkilatı'mıza, velhasıl büyük Türk milletine hayırlar getirmesini diliyorum. Yeni yüzyılda hep birlikte, yeni yüzyıla daha büyük adımlar atacak, birlikte daha büyük başarılar kazanacağız. Yeni yüzyıl inşallah, Türk asrı olacak ve bu asra Türk'ün, Türkiye'nin mührü vurulacaktır."