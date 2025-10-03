Mustafa Destici: Katil gruplarından en acımasızı Netanyahu'dur

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını kınayarak, İslam ülkelerinin bu saldırılar karşısında sessiz kaldığını ve bu durumdan dolayı tepkili olduğunu dile getirdi.

'SESSİZ KALMAYIN' ÇAĞRISI

Destici, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı sadece kınayarak sessiz kalmamalarını, daha sert yaptırımlarla tepkilerini göstermeleri gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Destici, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere İsrail tarafından yapılan baskının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonlarına doğru ise Destici, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM'nin düzenlediği 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmamasını ayrıştırıcı bir hareket olarak buldu.

"MÜSLÜMANLAR OLARAK ÜZÜNTÜLÜ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaşayan masumlara uyguladığı ağır saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:

Müslümanlar olarak üzüntülü bir süreçten geçiyoruz. Dünya var olduğundan beri pek çok zalim gördük, çok soykırım gördük. Bu zalimlerden, katil gruplarından en acımasızı Netanyahu'dur. Onun kabinesinin adı soykırım kabinesi ve onun sözde devletinin adı da terörist devletidir. 7 Ekim 2023'den bu yana, o günkü saldırıyı bahane ederek, resmi rakamlara göre 65 binin üzerinde, gayriresmi rakamlara göre 100 binin üzerinde masum insanı katlettiler. Bunun 20 bini çocuk, 20 binden fazlası kadın, diğerleri de yaşlı ve diğer masum insanlardır. Bu bir soykırımdır. Gün geçtikçe, zulüm arttıkça, katliamlar ve soykırımlar devam ettikçe insanlık da uyanışa geçti. Dünyanın pek çok noktasında bu soykırıma karşı bir direniş başladı. Bu da Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki bütün haktan, hukuktan, adaletten yana olan; zulme, zalime, katliamlara ve soykırıma karşı olan insanların uyanışına ve bir araya gelerek, bu zulme karşı, terörist İsrail'e karşı bir mücadele vermesine de sebep oldu.

"BU MÜCADELEYİ ER YA DA GEÇ MAZLUMLAR KAZANACAKLARDIR"

Gazze'deki insanların ağır saldırılar altında olduğunu, bunun yanında açlıkla da savaştığını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

Bu mücadeleyi er ya da geç masumlar, mazlumlar ve dünya insanlığı kazanacaklardır. Sumud Filosu, 46 ülkeden yüzlerce gönüllü Gazze'ye yardım götürmek için yola çıktılar. Bunların içerisinde 50'ye yakın da Türk vatandaşı var, birkaç milletvekili arkadaş da var. Birkaç gündür katil Netanyahu'nun emriyle Sumud Filosu'na İsrail askeri müdahalede bulundu. Bu insanların hemen hemen tamamını bulundukları gemilerden alarak önce limana daha sonra da çölde bulunan hapishaneye götürdü. Fotoğraflarını da paylaştık. Bizim beklentimiz bir an önce İsrail'in elinde bulunan 48 Türk vatandaşını derhal serbest bırakmasıdır. Aynı şekilde diğer ülkelerin vatandaşı olan aktivistlerin de Filistin davasına destek veren, zulme karşı mücadele eden, mazlumların yanında duran insanların da derhal bırakılması gerekir. Türkiye ve bütün barıştan yana olan ülkelerin burada ortak bir adım atması elzem bir hale gelmiştir.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ SİYASİ ACEMİLİK YAPTI"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM'de düzenlenen 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmamasını doğru bulmadığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti: