Mustafa Destici: Öğretmen maaşları 15 bin TL olmalı

BBP genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştiren Destici, öğretmen maaşlarında iyileştirme vurgusu yaptı. Destici, "Yeni başlayan bir öğretmenin en az 15 bin lira alması gerekir' dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Burada gündeme ilişkin konuşan Destici, öğretmen maaşlarına değindi.

Gelen son zamlarla birlikte öğretmen maaşları 12 bin 276 TL'ye yükselirken, 2022-2023 yılında 'eğitime destek ödeneği' adı altında da öğretmenlere 14 bin TL ücret ödenecek.

Genel Başkan Destici konuşmasında, öğretmen maaşlarında tekrar iyileştirilmeye gidilmesini talep etti.

"Yeni başlayan öğretmenin 15 bin TL alması gerek"

Ders ücretleri haricinde, işe yeni başlayan öğretmenlerin en az 15 bin TL alması gerektiğini belirten Destici, "Bu öğretmenlerimizin hakkıdır." ifadeleriyle vurguladı.

"Irak'taki hadiseler sona ermeli"

Değerlendirmelerine devam eden Destici, Türkiye'nin, Irak'taki çatışmalar nedeniyle oluşacak olası bir göç dalgasına karşı tedbirini alması gerektiğine işaret ederek, "Irak'taki hadiselerin bir an önce sona ermesi, ülkenin tam bir huzura, barışa kavuşması öncelikli dileğimizdir." dedi.

"Yunan halkı, istikbalini ABD'nin kuklası olarak kurabileceğini zanneden zihniyetten kurtulmalıdır"

Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizlerini hatırlatan Mustafa Destici, bu ülke ile zaman zaman çeşitli ihtilaflar yaşandığını söyledi.

Destici; "Yunan halkı, yetersizliklerini hayali bir Türkiye tehdidiyle örtmeye çalışan, istikballerini ABD'ye sığınarak, ABD'nin kuklası olarak kurabileceklerini zanneden, hukuka, insan haklarına riayet edip barış içinde, huzurla yaşamak yerine, milli gelirlerini asla kazanamayacakları bir savaş adına silahlanmaya harcayan ve halkını yokluğa mahkum eden, yeteneksiz, bilgisiz, vizyonsuz, kifayetsiz, karikatür politikacılarla hesaplaşmalı ve kendi gelecekleri adına bu zihniyetten kurtulmalıdırlar." şeklinde konuştu.