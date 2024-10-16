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Son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri Savunma Sanayii Fonu oldu.

AK Parti, savunma sanayii projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini, geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

Sunulan torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacaktı.

SAVUNMA SANAYİİ FONU ERTELENDİ

Ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi alınması düzenlenmesinin ertelendiğini duyurdu.

Savunma sanayiine yönelik fonla ilgili tartışmalar sürerken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den bir çıkış gelmişti.

DESTİCİ: 750 TL VERMEZSEN SONUN SURİYE'YE DÖNER

Destici, "100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur." ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin sözlerine devam eden Destici'den, geçtiğimiz gün bir açıklama daha geldi.

Destici, "Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin." dedi.

"BİR PAKET SİGARA PARASI: KREDİ KARTLARINI İPTAL EDİN"

Mustafa Destici, konuya ilişkin açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayii için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, "savunma sanayiimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan", başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.

"YORUMLARIM ÇARPITILDI: BÖYLE İFADELERİM YOK"

Savunma Sanayii Fonu'nun ertelenmesinin ardından bugün BBP Lideri Destici, bir kez daha konuya değindi.

Destici, savunma sanayiine katkı sağlamak için kredi kartı limiti 100 binin üzerinde olanlardan yıllık 750 lira pay alınmasına ilişkin düzenleme hakkındaki yorumlarının çarpıtıldığını söyledi.

Destici, bu durumu yargıya taşıyacağını da belirtti.

Destici, "Ne diyorlar, 'Ermeni dedi, DEM'li dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorsa ona da bir şey demem, o kendi tercihleri." diye konuştu.

"KİMSEYE HAKARET ETMEDİM, KİMSEYİ İTHAM ETMEDİM"

Destici'nin savunma sanayii fonuyla ilgili kullandığı son ifadeler şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta hükümet savunma sanayii güçlendirme fonuna aktarılmak üzere 100 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartlarından aylık 62,5 lira yıllık ise 750 lira pay alınmasıyla ilgili bir teklif hazırlandığı söylendi ve Meclis’e sunuldu. Hükümet bunu Meclis’e getirir getirmez, uygular uygulamazlar kendi bilecekleri iş. Biz neresindeyiz, biz konunun önemine binaen savunma sanayiimizin desteklenmesi gerektiğini ifade ettik ve aynı yerde duruyoruz. Bunu ifade ederken kimseye hakaret etmedik, kimseyi itham etmedik ama öyle olduğu halde sadece Türkiye düşmanlarının terörle mücadelede ve dış politikada takındığı tavra vurgu yaptım. Hal böyleyken söylemediğim sözler üzerinden itham edildim. Buraya gelmeden önce bir TV programındaki açık oturumda, bir gazetecinin yorumuna istinaden söyledim. Buna karşı çıkanlara Ermeni dedi, DEM’li dedi, Yunanlı dedi. Benim böyle bir ifadem yok ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorlarsa bir şey diyemem kendi tercihleri. Benim ne dediğim kayıtta da var. Bir kez daha söylüyorum Türkiye’nin terörle mücadelesinde PKK’lılar, Yunanistan ve Ermenistan’la ihtilaflarımızda Yunanistan’ı ve Ermenistan’ı savunanlar… Bunları yaşamadık mı? Bir CHP’li vekil Türkiye’nin Azerbaycan’da ne işi var demedi mi? Avrupa Parlamentosu’nda ya da bütün uluslararası toplantılarda DEM’in sözde vekilleri Türkiye aleyhine konuşmadılar mı? Hep Batı’nın yanında durmadılar mı? Ben gerçekleri söylüyorum. Biz BBP’yiz, biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun geride bıraktıklarıyız.

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