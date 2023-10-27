Mustafa Destici: Türkiye mazlumun yanında, zalimin karşısındadır Ankara'da konuşan Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye’nin ve Türk milletinin tarafı bellidir. Türkiye mazlumların yanındadır. Türkiye Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün özgürlüğünün yanındadır" dedi.

AA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir otelde, Merkez Karar Yönetim Kurulu öncesi basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Destici basın toplantısında, olağan kongre sürecini tamamladıklarını ve partinin genel sekreteri ile başkanlık divanı üyelerini seçeceklerini bildirdi.

Destici, yarından itibaren de genel merkez ve tüm teşkilatların, yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları yapıp çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

"Yerel seçimden büyük bir zaferle çıkmalıyız"

Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim zaferlerinden sonra yerel seçimlerden de zaferle çıkılması gerektiğini ifade eden Destici, "Yerel seçimden de zaferle çıkmalıyız ki, Türkiye sonraki dört yılı istikrarlı bir şekilde büyümesine, gelişmesine ve ilerlemesine ayıracak uzun bir vakit bulabilmiş olsun." dedi.

Türkiye'deki tüm seçim çevrelerinde seçimlere katılacak güç ve hazırlıklarının olduğunu dile getiren Destici, partinin oyunu en üst seviyeye yükselterek belediye seçimlerinde iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin tarih yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Destici, "Kurtuluş Savaşı'mızda milletimiz yok edilmeye çalışıldığı ve tekrar Asya'ya sürülmeye çalışıldığı Anadolu topraklarında var olma mücadelesini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını bir kez daha kazanmıştır." açıklamasında bulundu.

Destici, 100 yıl önce, millet iradesinin esas alındığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun gerçekleştirildiğini belirterek, yokluklar içinde ve fedakarlıklarla zafere ulaşan büyük mücadelenin merkezinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze saldırıları

Türkiye'nin ve dünyanın birinci gündeminin İsrail'in Gazze'de yaşayan masum sivilleri, çocukları, kadınları, yaşlıları bombalamaya devam etmesi olduğunu belirten Destici, Filistin Sağlık Bakanlığının Gazze'de, İsrail'in bölgeye yönelik saldırıyla ilgili bilgiler aktardığını hatırlattı.

Destici, "7 Ekim'den bu yana sürdürülen İsrail saldırılarında Gazze'de 2 bin 913'ü çocuk 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişi hayatını kaybetmiştir. Şehit olmuştur. 18 bin 484 kişinin de yaralandığı açıklanmıştır." diye konuştu.

Mustafa Destici, “Türkiye’nin ve Türk milletinin tarafı bellidir. Türkiye mazlumların yanındadır. Türkiye Siyonist İsrail’in karşısında Müslümanların yanındadır. Türkiye Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün özgürlüğünün yanındadır. Türkiye mazlumun yanında, zalimin karşısındadır” dedi.

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Destici, İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında olduğu düşünülen 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında ise kayıp bildiriminde bulunulduğunun bildirildiğini söyledi.

Destici, 5 Kasım'da Sivas'ta, Filistin ve Gazze'yle dayanışma mitingi gerçekleştireceklerini de bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)