Mustafa Destici: Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Ümraniye Nikah Salonu'nda düzenlenen "Birliğe İz Bırakan Kadınlar" programına katıldı.

Masaları gezerek kadınlara kırmızı gül hediye eden Destici, burada yaptığı konuşmada, Türk kadınının 3 Nisan 1930'da belediyelerde, 26 Ekim 1933'te köy, ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934'te de TBMM'de seçme ve seçilme hakkı elde ettiğini anımsattı.

Mustafa Destici, ardından da kadınlarla ilgili üniversite ve hastane çağrısında bulunarak şöyle dedi:

"TÜRKİYE'DE KADIN ÜNİVERSİTELERİ KURULMALIDIR"

"Tabii ki Türkiye, bütün dünyada olduğu gibi geçmiş yıllarda kadınlarımızı toplumsal hayattan bazı bölgelerimizde özellikle kimi töre diyerek, kimi örf adet diyerek, kimisi dini istismar ederek maalesef kadınlarımızı toplumsal hayatın dışında tutmaya çalıştı. Ama sadece bu muydu?

Bu konuda olumsuz etki yapan kadınlarımızın okuyabileceği, rahatlıkla okuyabileceği okulların geçmiş dönemde olmaması, üniversitelerin olmaması ve çalışma hayatlarıyla ilgili düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle kadınlarımız toplumsal hayattan, eğitimden uzak kaldılar.

Ama elhamdülillah bugün bu konuda çok büyük mesafeler alındı. Ben buradan iki hususu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum.

Birincisi; bugün Japonya'da bile olan ve sadece kadınların ya da kızlarımızın gidebildiği üniversitelerin kurulması mutlaka gereklidir. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulmalıdır.

"KADIN HASTANELERİ KURULMALI"

İkincisi; yine sadece kadınlarımıza hizmet verecek hastaneler de bir an önce hayata geçirilmelidir. Yıllarca ‘laiklik’ adı altında bunlara karşı çıktılar. Tıpkı başörtüsüne karşı çıktıkları gibi. Tıpkı imam hatiplere (liseleri) karşı çıktıkları gibi.

Tıpkı kadınların okumasına bu vesilelerle ya da bu sebeplerle karşı çıktıkları ve kadınlarımızı kızlarımızı okul ve eğitim hayatından ve iş hayatından uzaklaştırdıkları gibi. Şimdi burada üstlerine hiçbir şey almazlar. Ama biz bu gerçekleri yaşadık.

28 Şubat'ta yaşadık. 12 Eylül darbesi dönemlerinde yaşadık. 27 Nisan e-muhtırasının verildiği dönemlerde yaşadık.

Bakın işte burada başı kapalı kardeşlerimiz de var, başı açık kardeşlerimiz de var. Maalesef geçmiş yıllarda işte bunların arasına da nifak sokuldu.

O günler geride kaldı. İnşallah Cenâb-ı Hak, bir daha o günleri ne kadınımıza ne kızımıza ne de ülkemize yaşatmasın inşallah diyorum.

"EN BÜYÜK AYIPLARDAN BİRİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET"

Bugün ülkemizin önemli problemlerinden biri de her yüzyılın ayıbı olan, bu yüzyılın da en büyük ayıplarından biri olan kadına yönelik şiddettir.

Bu sadece bizim ülkemizin bir problemi değil. Maalesef bu meseleyi çözme noktasına alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını görmekteyiz.

Yapılacak iş nedir cezaların artırılmasıdır, yasalar yeniden gözden geçirilmeli, eğitim ve önleyici tedbirler devreye sokulmalıdır. Kadına yönelik şiddeti mutlaka ortadan kaldırmalıyız."

"KADINLAR 6 SAAT ÇALIŞMALI"

Destici, kadınların meslek edinmesi ve iş hayatında olmasının önemli olduğunu vurgulayarak "Kadınlarımıza çalışma hayatında da pozitif ayrımcılık yapılmalı, çalışma hayatı ailesine zaman ayıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çünkü kadın aynı zamanda bir eş ve bir annedir.

Erkekler 8 saat çalışıyorsa, kadınlarımız 6 saat çalışmalıdır. Kadınlarımız hafta sonu asla çalıştırılmamalıdır, yarım gün olan izin ve tatiller kadınlarımız için tam olmalıdır." diye konuştu.

En büyük tehditlerden birinin de doğum oranlarının düşmesi olduğunu kaydeden Destici, evliliğin ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.