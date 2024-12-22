2025'in Ocak ayından itibaren uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.
Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere üç kez bir araya geldi.
İlk üç toplantıda herhangi bir rakam açıklanmazken gözler dördüncü toplantıya çevrildi.
Yeni asgari ücret miktarının ne olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.
'ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANI YÜZDE 60 OLMALI'
Karadeniz Çalıştayı programı için geldiği Trabzon'da partililerle bir araya gelen Destici, asgari ücrete yüzde 60 zam yapılmasını istedi.
Destici, aynı zamanda en düşük emekli maaşının da 20 bin TL olması gerektiğini söyledi.
Destici konuyla ilgili, "Bize göre; 2025 Temmuz'da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse, bizce Ocak ayı 2025 asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır. Aslında bu da beklentileri karşılayacak bir rakam değil. Ama gerçekleri de göz önünde tutarak ciddi bir rakam sunuyoruz. Birileri gibi bol keseden atmıyoruz." şeklinde konuştu.
'EMEKLİLERE EN DÜŞÜK 20 BİN LİRA'
Destici, sözlerinin devamında ise şu ifadelere yer verdi:
"Bir altyapı koyarak; yıllık enflasyon, 2025 yılı gerçekleşecek enflasyonu, bütün bunları gerçekçi bir şekilde teklif ediyoruz. Bu teklifimizin kabul göreceğine de inanıyoruz. Zaten yüzde 50'nin altında bir artış asla kabul edilemez. İnşallah yüzde 60 seviyelerinde bir artışla en azından bir nebze de olsa asgari ücretlilerimiz rahat bir nefes alır. Emekliler için önce bu 5 bin lirayı vereceğiz; 17 bin 500 lira olacak. Bu hak mağduriyeti ortadan kaldırılacağız. Yüzde 20’lik oranı vererek en düşük emekli maaşını 20 bin liranın üzerine çıkaracağız. Bunun dışındakiler haksızlık olur. Emeklilere karşı yapılan haksızlığın devamı anlamına gelir. Büyük Birlik Partisi olarak artık bu haksızlığın 2025'in Ocak ayında son bulmasını bekliyoruz."
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