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2025'in Ocak ayından itibaren uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.



Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere üç kez bir araya geldi.

İlk üç toplantıda herhangi bir rakam açıklanmazken gözler dördüncü toplantıya çevrildi.

Yeni asgari ücret miktarının ne olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

'ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANI YÜZDE 60 OLMALI'

Karadeniz Çalıştayı programı için geldiği Trabzon'da partililerle bir araya gelen Destici, asgari ücrete yüzde 60 zam yapılmasını istedi.

Destici, aynı zamanda en düşük emekli maaşının da 20 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Destici konuyla ilgili, "Bize göre; 2025 Temmuz'da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse, bizce Ocak ayı 2025 asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır. Aslında bu da beklentileri karşılayacak bir rakam değil. Ama gerçekleri de göz önünde tutarak ciddi bir rakam sunuyoruz. Birileri gibi bol keseden atmıyoruz." şeklinde konuştu.

'EMEKLİLERE EN DÜŞÜK 20 BİN LİRA'

Destici, sözlerinin devamında ise şu ifadelere yer verdi: