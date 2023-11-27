Mustafa Destici'den İyi Parti'den ayrılmak isteyenlere: Kapımız açık... İyi Parti’den ayrılan isimlerle görüşüldüğüne dair iddialar hakkında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Oradan ayrılan arkadaşlarımızın ya da milletvekillerimizin partimize katılması ya da siyaset yapması için bazı arkadaşlarımızın görüştüğü isimler var. Onlarla ilgili olumlu sürece yaklaşıldığında kamuoyuyla paylaşılır" dedi.

ensonhaber.com

İyi Parti'de sular durulmuyor...

Peş peşe gelen istifaları yolsuzluk iddialarının takip ettiğim İyi Parti'de işler daha çok karışacak gibi duruyor.

İlerleyen günlerde istifaların devam edeceği kesinleşen İyi Parti'den ayrılan isimlerle görüşüldüğüne dair iddialar hakkında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Bazı isimlere partilerine katılmalarına yönelik görüşmelerin gerçekleştiğini belirten Destici, sürece dair olumlu gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

"Benim görüştüğüm kişiler var"

Destici, şunları kaydetti;

Aynı partide birlikte siyaset yaptığımız, aynı ocaklarda görev yaptığımız ve bugün İyi Parti’nin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olan arkadaşlarımızdan elbette ki BBP'ye katılmak isteyen olursa kapımız sonuna kadar açıktır.



Eski dostlukları olan özellikle benim de görüştüğüm arkadaşlarım var İyi Parti içerisinde. İstifa edenlerden de var. İstifa edecek olanlardan da var. Benim de görüştüklerim var. Bunların hepsiyle görüşüyoruz.



Ben kolay kolay İyi Parti’de suların durulacağını görmüyorum. Orada artık bir kopuş daha doğrusu bir çöküş başlamıştır. Bu devam edecektir.

"Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor"

Destici, Cumhur İttifakı'nın genişleyerek yoluna devam ettiğini de anlatarak, şöyle konuştu:

Karşı ittifak son seçimden sonra adeta tuz buz oldu. Dağılmadık, kırılmadık, dökülmedik bir tarafları kalmadı. Cumhur İttifakı ise ilk günkü azim, kararlılık ve birlik beraberlik ruhuyla devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini önceleyerek yoluna devam ediyor. Elbette ki yine bu hassasiyeti de muhafaza ederek kararlarımızı alıyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz.

"Sivil, demokratik bir anayasa"

BBP'nin hep demokratik ve yeni bir anayasadan taraf olduğunu savunan Destici, bu konuda atılan tüm adımları desteklediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin behemehal 1980 darbecilerinin, cuntanın yaptığı 82 Anayasası'ndan kurtulması, tam demokratik hukukun üstünlüğünü, milletin birliğini esas alan ve devletin varlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğünü muhafaza edeceği, bu milletin kültürü, inancıyla ters düşmeyecek, sivil demokratik bir anayasaya kavuşması bizim de en büyük siyasi hedeflerimizden bir tanesidir" dedi.

Yerel seçimlere ilişkin

Partilerinin yerel seçimlerde bugüne kadar kazandığının hepsinden daha fazla belediye başkanlığı kazanacağına inancını dile getiren Destici, şöyle konuştu: