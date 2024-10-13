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Savunma sanayiine ilişkin yeni düzenlemeler için düğmeye basıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi ile, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amaçlanıyor.

Savunma Sanayii sektörüne yapılacak yeni yatırımlar için uygulanması beklenen bu düzenleme, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

SAVUNMA SANAYİİ FONU'NA DESTEK VERDİ

Türkiye'nin sektördeki öncülüğünü korumasına ve yeni atılımların gerçekleştirilmesi için uygulamaya konması beklenen Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici destek verdi.

Partisinin basın toplantısında konuşan Mustafa Destici, uygulanması beklenen yeni vergilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"VERMEZSEN SONUN FİLİSİTİN GİBİ OLUR"

Destici açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye gibi olur, vermezsen sonun Irak gibi olur, vermezsen sonun Filistin gibi olur.



Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusunu ailesini veriyor, sen 750 lira vermişsin çok mu?

"750 LİRAN VERMEYEN, DEM'LİDİR, YUNANDIR, ERMENİDİR"

Onların derdi, biliyorsunuz, bunların takımı savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyor, bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı, Batıyı, Ermenistan’ı savunurlar.

Bunların hiçbir zaman Türkiye’yi savunduklarını görmedik. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar.

"O 750 LİRAYA RAKI ALSIN, DEMLENMEYE DEVAM ETSİN"

Benim tavsiyem şu: onun vermediği 750 lirayı da biz veririz; bu millet verir. Bu millettin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasın da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin.

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NE OLMUŞTU

Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

12 maddelik kanun teklifinde, Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre; 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayi katılma payı,

Sıfır araç satışına 3.000 TL, ikinci el araç satışların 1.500 TL tescil ücreti,

Gayrimenkul alım-satımında her iki taraftan da 750'şer lira katılma payı,

100 cc ve 6 kw'nin altındaki motosikletlere Motorlu Taşıtlar Vergisi,

5 bin TL'den pahalı saatlere ve drone'lara Özel Tüketim Vergisi

Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL katkı payı Savunma Sanayii Fonuna aktarılacak.

Bu kanun 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.