ensonhaber.com

YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan siyasetçi ve akademisyen Mustafa Ilıcalı, Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan Zengezur koridorunun Londra-Pekin hattını besleyerek muazzam bir ticari hacmin geçiş noktası olacağını söyledi.

Ilıcalı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:



"Zengezur koridoru ile trilyonlarca dolarlık katkı sağlanacak"

İki devlet bir millet diyoruz. Dostlukta birbirimizi ticarette ve ekonomik yönden desteklememiz lazım. Bu koridorla doğrudan doğruya Azerbaycan üzerinden bağlanmış oluyoruz. Böylelikle trilyonlarca dolarlık ihracatın bu koridorla hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin bundan istifade etmesi ve daha uzaklara gitmesi sağlanacak. Türkiye, demiryolları hatlarıyla bu koridoru güçlendirecek.



Bakü-Kars Tiflis hattımız da var ama yeterli olmayacak, birgün tıkanacak. Görüyorsunuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ortasına demir yolu hattı da çekildi. Bu anlamda, kesintisiz olarak "gardaşların" birbirine bağlanmasıyla muazzam gelişmeler olacak.