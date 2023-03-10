Mustafa Kemal Atatürk’ün özel bir çalışmayla 4K kalitesine yükseltilen videosu yayınlandı Son zamanlarda sıkça kullanılan yapay zeka ile fotoğraf ve videoları yeniden canlandırma tekniği, bu kez Mustafa Kemal Atatürk’e uygulandı.

Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün ilerliyor... Yapılan çalışmalarla ortaya ilginç buluşlar çıkıyor. Yapay zekanın gelişmesi ile tarihi fotoğraflar ve videolar, kusursuz bir şekilde renklendiriliyor. Bu şekilde görüntüleri kaliteleri artırılıyor. Özellikle son zamanlarda 4K ultra yüksek çözünürlüklü yöntemlerle canlı bir görünümün yakalanmasını sağlayan uygulama yoğun ilgi çekiyor. 4K Mustafa Kemal Atatürk... Sıkça kullanılan yapay zeka yöntemi, bu kez Mustafa Kemal Atatürk'e uygulandı. Yüz çizgilerinin daha belirgin hale getirilmesiyle, adeta yeni çekilmiş bir görünüme sahip olan video, sosyal medyada paylaşıldı. Özel bir çalışmayla ortaya çıkan görüntü, kısa sürede yoğun ilgi gördü.