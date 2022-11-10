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Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi
- Haber Merkezi
- 10.11.2022 - 09:44
- Güncelleme : 10.11.2022 - 10:15
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde hayatını kaybetti.
Henüz 57 yaşında gözlerini sonsuzluğa yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, ülkeyi yasa boğdu.
Dünya çapında adını duyurmuş bir Lider olan Atatürk'ün ölümü sonrasında, vasiyetnamesi açıklandı.
Vasiyet ölümünden 18 gün sonra açıldı
5 Eylül 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyeti, ölümünden 18 gün sonra yani 28 Kasım 1938 tarihinde açıldı.
Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliği'nce açılan vasiyetnamede, Atatürk'ün ailesine maddi desteği öne çıkardığı görüldü.
İşte Ata'nın el yazısı ile kaleme aldığı o vasiyet...
“Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:
- Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.
- Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir.
- Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.
- Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.
- İsmet İnönü’nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.
- Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.”