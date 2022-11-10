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Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi

Büyük Önder Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihinde kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetnamesi, ölümünden 18 gün sonra Ankara Sulh Hukuk Hakimliği'nce açıldı. İşte o vasiyetname...