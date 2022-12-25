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    Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Büyük Kadın Buluşması'nda sahne aldı

    Ankara'daki programda sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal, Meral Akşener'den "Aya benzer" şarkısı eşliğinde kendisiyle dans etmesini istedi. O anlar kameralara yansıdı.
    • 25.12.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 18:07
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    Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Büyük Kadın Buluşması'nda sahne aldı

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da "Büyük Kadın Buluşması"na katıldı.

    Akşener'in burada gerçekleştirdiği konuşmalarının ardından ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahneye çıktı.

    Birlikte dans ettiler

    Sevilen şarkcı bir hayali olduğunu söyleyerek "Rüyamda görmüştüm. Birlikte Aya Benzer dansı yapıyorduk" ifadelerini kullandı.

    Ardından Sandal ile Akşener sahnede meşhur 'Aya Benzer' şarksının dansını yaptı.

    Mustafa Sandal, İyi Parti nin Büyük Kadın Buluşması nda sahne aldı #1

    Video viral oldu

    O anları sosyal medya hesabında paylaşan Mustafa Sandal, "Sn. Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık" notunu düştü.

    Sandal'ın paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Meral Akşener de söz konusu paylaşımı alıntıladı.

    Ortaya çıkan görüntüler kameraya böyle yansıdı.

    Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Büyük Kadın Buluşması'nda sahne aldı VİDEO


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