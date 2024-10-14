Mustafa Sandal'dan savunma sanayii payına tepki

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Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni yasa teklifinin tartışmaları devam ediyor.

Hazırlanan yasa teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınacak.

Ancak teklife destek verenler kadar tepki gösterenlerin sayısı da yüksek.

O isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Sandal...

Ünlü şarkıcı, hazırlanan yasa teklifine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"HAFTAYA KARTIMIN LİMİTİNİ DÜŞÜREREK BAŞLADIM"

Sandal, yaptığı paylaşımda kredi kartının limitini düşürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;

Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu haftaya kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar...

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