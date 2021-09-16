Mustafa Sarıgül, ofsayt konusunda ne söylediğini bildiğini ve en geç 36 ay içinde Avrupa'da ofsaytın kaldırılacağını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Haber Global'de Saynur Tezel'in konuğu oldu.

Tezel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgül'e çok konuşulan ofsayt açıklamalarını da sordu.

İyi Parti'den yapılan "Ne veriyorsa bizden iki katı" açıklaması hatırlatılan Sarıgül, ofsaytın kaldırılacağı çıkışını savundu.

"NE SÖYLEDİĞİMİ BİLİYORUM"

Sarıgül, "Demek ki bir partinin isminin iyi olması kendisinin iyi olması gerektiğini göstermiyor. Onu söyleyen arkadaşa üzüntülerimi bildiririm. Bu kadar işsiz nasıl iş bulacağız, bunları konuşan var mı? Futboldaki ofsayt önemli de siyasetteki ofsayt önemli değil mi? Ofsayt kalkınca futbol daha iyi olacaksa onu değiştirmek için de neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Ben bir siyasi partiyi temsil ediyorum. Sorumluluğum ağır. Ne söylediğimi biliyorum." dedi.

Mustafa Sarıgül: Avrupa'da ofsayt kuralı kaldırılacaktır VİDEO

"AVRUPA'DA OFSAYT KALDIRILACAKTIR"

Siyaset adamlarının görevinin hedef koymak olduğunu söyleyen Sarıgül, "Yıllar önce Ali Sami Yen Stadı'nı, Galatasaray Arena yapacağım dediğim zaman da bazıları 'Olmaz' dedi. Size bir kitap göstermek istiyorum. Cruyff'un kitabı. Van Basten en önemli oyunculardan. Ofsaytı Türkiye kaldıramaz, ofsayt kuralı bir öneridir. Futbol dünyası artık önemli bir endüstri ile karşı karşıya. Ofsayt kalktığında futbol daha da hızlanacak. Futbol seyircisi daha çok maça gider. Futbolun geleceğini kurtarmak için ofsaytı kaldırmak gerekiyor. Bunu kim kaldıracak? Bugün Almanya, İtalya, İsviçre gazetelerinde bu konu var. Mustafa Sarıgül bunu gündeme getirince niye problem oluyor. Bu yayın şu anda tarihe geçiyor. Ben diyeyim 18 siz deyin 36 ay içinde Avrupa'da ofsayt kuralı kaldırılacaktır. Sevgili Tanju bizi anlayışla karşılasın." ifadelerini kullandı.