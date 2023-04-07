Mustafa Sarıgül CHP'nin listesinden milletvekili adayı oluyor 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini duyuran Mustafa Sarıgül, CHP'nin Erzincan listesinden vekil adaylığında ilk sırayı aldı.

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerine yalnızca 37 gün kaldı.

Hal böyle olunca siyasette de gündem bir hayli hareketli.

Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nda diğer siyasi partilerle yapılan görüşmeler sürüyor.

Son olarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Görüşme sonrası iki lider de kameraların karşısına geçti.

Sarıgül, seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayarak "Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanını ve arkadaşlarını ağırlamaktan gurur duyduk. Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek adaydır. Barış kazansın, dostluk kazansın, laiklik kazansın." dedi.

CHP'nin listesinden memleketinde milletvekili adayı gösterilecek

Yaşananların ardından görüşmenin perde arkasıyla ilgili Ensonhaber'in ulaştığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesi için Sarıgül'e milletvekilliği teklif ettiği öğrenildi.

Sarıgül'ün de bu teklifi kabul etmesiyle birlikte CHP çatısı altında milletvekili olacağı bilgisi aktarıldı.

Konuya ilişkin bir diğer detayda ise Sarıgül'ün memleketi olan Erzincan'dan 1. sırada milletvekili adayı yapılacak.

TikTok'ta çektiği tokat videolarıyla gündemde

Öte yandan Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül çektiği videolarla gündeme geliyor.

Sarıgül, özellikle TikTok'ta paylaştığı tokat videolarıyla izleyenleri güldürüyor.

Sokakta karşılaştığı gençten, fiyatı artan tüpe kadar tokatlayacak birçok şey bulan Sarıgül'ün hareketleri sosyal medyada dikkat çekiyor.

Öyle ki daha önce de Sarıgül, karşılaştığı gence ismini sorup şiirle karşılık verdikten sonra tokat atarken ayarı tutturamamıştı. Genç dengesini kaybedip geriye doğru giderek kadrajdan çıkmıştı.