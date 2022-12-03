Yolda karşılaştığı gencin ismine şiirle karşılık veren Mustafa Sarıgül, şiirin bitmesiyle gencin göğüs kafesine doğru tokat attı. Kadrajdan çıkan çocuk kameralara yansıdı.

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül çektiği videolarla gündemden düşmüyor.

Son olarak sokakta karşılaştığı bir gençle sohbeti sosyal medyada çok konuşuldu.

Gence şiirle karşılık verdi

Sarıgül'ün ismini sorduğu genç çocuktan Ali cevabını aldı.

Bunun üzerine Ali, önemli bir isim diyerek, "Doğudan batıdan yurduma düşen, Atım eğerlendi kılıcım kuşan, Ne gezersin alim günlerin geldi." şiiriyle karşılık verdi.

Tokadın ayarını tutturamadı

Bu sırada şiirin bitmesiyle karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru tokat attı.

Genç ise tokadın şiddetiyle geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Sarıgül de gülerek genci kendisine doğru çekip sarıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mustafa Sarıgül gence attığı tokadın ayarını tutturamadı VİDEO

