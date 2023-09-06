Mustafa Sarıgül: Kemal Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğinden geri adım atmayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den iddialı bir çıkış geldi. Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması durumunda CHP'nin baraj altı kalacağını iddia etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim yenilgisinin ardından başlayan taht kavgası krizinin boyutu giderek derinleşiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başı çektiği grup, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişmesi gerektiğini öne sürüyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’na yakın gruplar parti içinde yenilenmeden yana.

Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor

Ama öyle bir isim var ki Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi her platformda çağrıda bulunuyor.

O isim ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül.

Türkiye Değişim Partisi'ni kurduktan sonra seçime girmeyerek CHP'den vekil olan Sarıgül'ün yerel seçimlerdeki hedefi ise oğlunu belediye başkanı seçtirmek.

Şişli'den aday göstermek istiyor

Tiktok'da bizi takip edin

Kulis bilgilerine göre Mustafa Sarıgül oğlu Emir Sarıgül'ü İstanbul'un Şişli ilçesinden aday göstermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Katıldığı programda iddialı açıklamalarda bulundu

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin başında gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TV100 kanalında yayınlanan programa katıldı.

"Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na övgülerini sürdüren Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var." tezini savundu.

"Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır"

Söylemlerinden daha da ileri giden Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması durumunda CHP'nin baraj altı kalacağını iddia etti.

"Ben gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuktan almam"

Mustafa Sarıgül açıklamasında şunları kaydetti: