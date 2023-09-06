Mustafa Sarıgül: Kemal Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim yenilgisinin ardından başlayan taht kavgası krizinin boyutu giderek derinleşiyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başı çektiği grup, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişmesi gerektiğini öne sürüyor.
Öte yandan Kılıçdaroğlu’na yakın gruplar parti içinde yenilenmeden yana.
Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor
Ama öyle bir isim var ki Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi her platformda çağrıda bulunuyor.
O isim ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül.
Türkiye Değişim Partisi'ni kurduktan sonra seçime girmeyerek CHP'den vekil olan Sarıgül'ün yerel seçimlerdeki hedefi ise oğlunu belediye başkanı seçtirmek.
Şişli'den aday göstermek istiyor
Kulis bilgilerine göre Mustafa Sarıgül oğlu Emir Sarıgül'ü İstanbul'un Şişli ilçesinden aday göstermek için yoğun çaba sarf ediyor.
Katıldığı programda iddialı açıklamalarda bulundu
Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin başında gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TV100 kanalında yayınlanan programa katıldı.
"Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na övgülerini sürdüren Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var." tezini savundu.
"Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır"
Söylemlerinden daha da ileri giden Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması durumunda CHP'nin baraj altı kalacağını iddia etti.
"Ben gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuktan almam"
Mustafa Sarıgül açıklamasında şunları kaydetti:
Mesajlara çok üzülüyorum. Biz troller diye çok açıklamalar yaptım. Bi anda troller bize saldırıyor parti içerisinden troller saldırıyor. Bu mücadeleyi ikinci turda verselerdi sonuç böyle olmazdı. Sayın Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı andan itibaren CHP baraj altında kalır. Ben gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuktan almam, ben koltuğun peşinden koşmuyorum ama koşan arkadaşlarımız var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun çok değerli 25 milyon oyu var. Biraz daha çalışırsak yerel seçimlerde bu oyları artırırız.