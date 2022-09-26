Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Laiklik, başörtüsü takmak isteyenin de takmak istemeyenin de garantisidir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İran’da yaşanan olaylara değindi.

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü ile başlayan olaylara değinen Sarıgül, laikliğin başörtüsü takmak isteyeni de istemeyenin de garantisi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 57 Müslüman ülke arasında laik olan tek ülke olduğunu belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadeledir. Laiklik, başörtüsü takmak isteyenin de takmak istemeyenin de garantisidir. Türkiye 57 Müslüman ülke arasında laik olan tek ülkedir. Bunun değerini bilmemiz lazım.”

Mustafa Sarıgül: Laiklik, başörtüsü takmak isteyenin garantisidir ViDEO



“EYT'liler için aralık ayını beklemeyin”

AA’nın haberine göre; 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlayacağını dile getiren Sarıgül, TBMM'ye çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"EYT'liler için aralık ayını beklemeyin, yasayı hemen çıkarın. Öğretmenleri, ücretli, sözleşmeli, uzman, başöğretmen diye ayırmayın. Özel okul, devlet okulu demeyin, maaşlarını yoksulluk sınırının üstüne çıkarın. İnfaz koruma memurlarını 'emniyet hizmetleri' sınıfına dahil edin. Uzman çavuşlara kadro verin. Çiftçinin ve esnafın kredi faizlerini silin. Kira stopajını kaldırın. Çiftçiye ve esnafa ucuz elektrik ve akaryakıt verilmesini sağlayın. Esnafa sicil affı çıkarın. Halkımızın alım gücü kalmadı. Gelirleri, giderlerini karşılamaz oldu. Borçlarını borç alarak kapatıyorlar. Buna bir çare bulun. Askerlik yapanların SGK primlerini, devletin ödemesini sağlayın. Staj ve çıraklıkta geçen süreleri emeklilik hizmetine sayın. 20 bin engelli ataması yapın, kamudaki engelli istihdam kotasını yüzde 6'ya çıkarın. Gazi, engelli ve yaşlılık aylıklarını artırın. Çekte hapis cezasını kaldırın. Bir kereye mahsus ehliyet affı getirin."