Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu videosu: Ölene kadar kalbimizde Kurultay yenilgisinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini tekrarlayan Mustafa Sarıgül, paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu portresini odasından indirmeyeceğini söyledi.

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CHP'de mayıs ayından sonra başlayan değişim krizi genel başkanı değiştirdi.

13 yıldır genel başkanlık görevinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yıllarca yaptığı delege yatırımına rağmen sandığa gömüldü.

Seçim yenilgilerinden sonra, yenilmezlik rekoru kırdığı kurultay alanında da yenilgiyi tadan Kılıçdaroğlu, görevini 14 seçim kaybıyla Özgür Özel'e devretti.

Kurultay sürecinde ise adeta bıçaklar çekildi, hemen her il kongresinde yumruk yumruğa kavga çıktı.

Mustafa Sarıgül, genel merkeze destek verdi

Bu süreçte partinin ileri gelenleri arasında da değişimciler ve genel merkezciler olarak kutuplaşma yaşandı.

Bu süreçte daha önce CHP'den ayrılarak yeni parti kuran, 2023 seçimlerinde Elazığ'dan milletvekili adayı gösterildikten sonra yeniden Kılıçdaroğlu saflarına geçen Mustafa Sarıgül dikkat çekti.

Her fırsatta desteğini dile getiren Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na desteğini değişim sürecinden sonra da yineledi.

Video paylaştı: Ölene kadar kalbimizde

Yeni parti sürecinde çektiği TikTok videolarıyla sık sık gündem olan Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na vefasını da yine bu yolla gösterdi.

Makam odasındaki Kılıçdaroğlu'nun portresini yerinden indirmeyen Sarıgül, "Genel Başkanımız her zaman gönlümüzde ve kalbimizde ömür boyu yaşayacak. Bizde vefa var, delikanlılık var, mertlik var." dedi.