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Seçim döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Mustafa Sarıgül, Erzincan olarak parlamentoya girmeyi başardı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıgül bugün karşılaştığı olayla tekrar gündem oldu.

TBMM'de grup toplantısının ardından hareketli dakikalar yaşandı.

Sarıgül'e yumruklu saldırı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledikten sonra koridorda insanlarla sohbet eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yumruklu saldırıya uğradı

Eski vekil saldırdı

Eski CHP milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruk atan isim olduğu ifade edildi.

Saldırı gerçekleştiren şahsın korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

"Son derece üzüldüm"

Saldırı sonrası açıklama yapan şunları söyledi:

Hak arayan bir arkadaşınız olarak TBMM’de böyle bir olay yaşanması beni çok üzdü. İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Yıllar önceden tanıyorum. Çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim. Son derece üzüldüm. Ne olduğunu da bilmiyorum. Niye geldiğini de bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da sonradan öğrendim.