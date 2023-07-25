Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

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Seçim döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Mustafa Sarıgül, Erzincan milletvekili olarak parlamentoya girmeyi başardı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıgül bugün karşılaştığı olayla tekrar gündem oldu.

TBMM'de CHP grup toplantısının ardından hareketli dakikalar yaşandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledikten sonra koridorda insanlarla sohbet eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yumruklu saldırıya uğradı

Eski CHP milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruk atan isim olduğu ifade edildi.

Saldırı gerçekleştiren şahsın korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Saldırı sonrası açıklama yapan Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

Hak arayan bir arkadaşınız olarak TBMM’de böyle bir olay yaşanması beni çok üzdü. İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Yıllar önceden tanıyorum. Çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim. Son derece üzüldüm. Ne olduğunu da bilmiyorum. Niye geldiğini de bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da sonradan öğrendim.