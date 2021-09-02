Mustafa Selim Yaşar kimdir? Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın biyografisi

İş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, 65 yaşında hayatını kaybetti. Peki Yaşar Holding başkanı Mustafa Selim Yaşar kimdir, neden öldü?

Yaşar Holding'ten yapılan açıklamayla, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat ettiği belirtilen başarılı iş insanının vefatı iş dünyasını yasa boğdu.

Acı haberin ardından Mustafa Selim Yaşar'ın hayatı ve ölüm nedeniyle ilgili detaylar merak edilmeye başlandı.

Peki Mustafa Selim Yaşar kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte Yaşar Holding başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın hayatına dair merak edilenler...

MUSTAFA SELİM YAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Mustafa Selim Yaşar, 65 yaşında Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?

1956 yılında İzmir'de dünyaya gelen Mustafa Selim Yaşar, 1976 yılında Paris-Académie Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.’de başlayan Yaşar, 8 yıl süre ile Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlendi. Ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini de yerine getirdi.

Mustafa Selim Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Mustafa Selim Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nde (ESİAD) 4 yıl süre ile Başkan Vekilliği’ni üstlendi.

2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Mustafa Selim Yaşar, halen birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı.

Mart 2014'ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Selim Yaşar, Nisan 2015’ten beri Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.